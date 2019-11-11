Историк Соколов рассказал о причине убийства аспирантки

Санкт-Петербург, 11 ноября. Убитая аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко агрессивно себя вела и в последнее время превратилась в чудовище. Об этом заявил подозреваемый в убийстве девушки доцент СПбГУ историк Олег Соколов.

Во время судебного заседания он рассказал о конфликте между ним и убитой студенткой. По его словам, ссора случилась на почве непринятия Ещенко его детей.

«Девушка, которую я считал идеалом, превратилась в чудовище из сказки. Такой агрессии я не видел никогда», — рассказал Соколов.

Он также намекнул, что студентка набросилась на него с ножом.

В настоящее время Соколов арестован по обвинению в убийстве аспирантки.

По данным следствия, 7 ноября доцент СПбГУ Олег Соколов застрелил 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко из обреза, а в ночь на 9 ноября расчленил ее тело, чтобы избавиться от него по частям. 9 ноября Соколова, упавшего в реку при попытке избавиться от конечностей девушки, достали из воды у набережной реки Мойки. В его рюкзаке при нем находились отрубленные женские руки. С переохлаждением 63-летний мужчина был госпитализирован в Мариинскую больницу.

В отношении Соколова возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» УК РФ. В ходе проверки в квартире доцента полиция обнаружила обезображенную голову девушки. Сообщалось, что Олег Соколов оформил явку с повинной.

Ранее стало известно, что на берегу реки Екатерингофки, предположительно, обнаружены останки, принадлежащие жестоко убитой Ещенко.