Путин и Меркель подчеркнули необходимость закрепления особого статуса Донбасса

Москва, 11 ноября. Президент России Владимир Путин и немецкий канцлер Ангела Меркель подчеркнули необходимость закрепления особого статуса Донбасса в украинском законодательстве, сообщила пресс-служба Кремля.

Лидер РФ и канцлер ФРГ обсудили во время телефонного разговора ряд вопросов, касающихся урегулирования ситуации на Украине, в частности, с учетом подписанной в Минске «формулы Штайнмайера» и разведения сил и средств в районе населенных пунктов Станица Луганская и Золотое, а также начала этого процесса у Петровского.

Участники разговора подтвердили настрой на дальнейшую координацию Москвы и Берлина в «нормандской четверке», в том числе касательно подготовки возможного саммита в «нормандском формате». Путин и Меркель также отметили важность полного соблюдения Минских соглашений и других договоренностей, направленных на урегулирование внутриукраинского конфликта.

«Подчеркнута необходимость закрепления особого статуса Донбасса в законодательстве Украины», — говорится в сообщении.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года. После государственного переворота в стране Луганск и Донецк, отказавшись подчиняться новому руководству, объявили о своей независимости, в ответ Киев начал военную кампанию против республик Донбасса.

В октябре участники контактной группы в Минске согласовали «формулу Штайнмайера», которая предполагает предоставление Донбассу особого статуса и разведение войск.