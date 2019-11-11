Сорокаградусные морозы накроют Россию

Москва, 11 ноября. Гидрометцентр предупредил россиян о сильных морозах, которые начнутся в ближайшие дни.

В Центральной России стоит аномальное тепло, столбики термометров показывают 9-11 градусов тепла. А в Сибири с 14 ноября ожидается резкое похолодание.

В Омской, Новосибирской областях и на Алтае похолодает до 28 градусов мороза. В ЯНАО и ХМАО придут сорокаградусные морозы.

Самые низкие температуры синоптики прогнозируют в Иркутской области — до минус 43 градусов, пишет Deita.ru.

Ранее сообщалось, что в Московской области постоянный снежный покров появится в середине декабря. Это на 15 дней позже нормы.