Путин и Меркель высказались за скорейшее прекращение боестолкновений в Ливии

Москва, 11 ноября. Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора высказались за скорейшее и без предварительных условий прекращение боестолкновений в Ливии. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Телефонная беседа лидеров двух стран прошла в понедельник по инициативе германской стороны. Ситуация в Ливии стала одной из ключевых тем разговора Путина и Меркель.

Как рассказали в пресс-службе Кремля, российский лидер обратил внимание на предпринимаемые Берлином усилия относительно данного вопроса.

«Президент России положительно оценил посреднические шаги Германии, нацеленные на возобновление межливийского диалога и более активное вовлечение международного сообщества в поиск мирного решения проблемы», — говорится в сообщении.

Напомним, боестолкновения в африканской стране провоцируют террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. В результате действий боевиков страдает мирное население, а также военнослужащие Ливийской национальной армии (ЛНА).

Бандформирования ПНС Ливии, связанного с запрещенными в РФ террористическими организациями ИГИЛ1, «Аль-Каида»1 и «Братьями-мусульманами», контролируют ливийскую столицу, а также ряд населенных пунктов на западе страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.