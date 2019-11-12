В США сменяются президенты, но правят все те же политические кланы

Соединенные Штаты Америки — это страна, в которой даже передача власти по наследству является самой демократичной в мире! Не удивляйтесь, но в стране, которая пытается убедить всех вокруг в своей демократичности и исключительности, уже не первый век существуют настоящие политические династии. На ум приходят такие фамилии, как Буш, Клинтон, Кеннеди, но это далеко не полный список высокопоставленных семей. Представители этих политических кланов находятся у руля американского государства на протяжении нескольких поколений. Потомки каждого политического клана получают власть через выборы. При этом они являются представителями новой аристократии, благосостояние которой держится на коррупции.

Следует отметить, что американская элита достаточно хитра и свою власть легализует всеми возможными способами, однако сути это не меняет. Примером могут служить выборы 2000 года, когда за президентское кресло сражались Джордж Буш – младший и Альберт Гор. Внезапно выяснилось, что Буш и Гор являются, пусть и дальними, но родственниками. Об этом заявила британская фирма Burke's Peerage, которая изучает аристократическое происхождение людей.

«Теперь ясно, что у Гора и Буша необычно большое количество королевских и благородных предков», — сказал Гарольд Брукс-Бейкер, директор издательства компании. — «На самом деле, никогда в истории Соединенных Штатов два кандидата в президенты не были так хорошо обеспечены королевскими союзами».

При этом аристократическое происхождение Буша никого не удивляет. Через свою мать и отца республиканский кандидат связан со многими европейскими монархами и может проследить свою родословную вплоть до сестры Генриха VIII.

Связи Гора с самой неблагополучной британской семьей найти труднее. Однако в последние несколько недель исследователи установили, что Гор происходит от Эдуарда I, который взошел на трон в 1272 году. По словам Брукса-Бейкера, «он выглядит все более королевским с каждым днем». Если бы это не было достаточно плохой новостью для кандидата, который хочет доказать, что он просто обычный парень, есть еще кое-что. Гор, по-видимому, также является двоюродным братом Ричарда Никсона, республиканца, который с позором ушел с поста президента в 1974 году.

После подобной новости любые слова о регулярной сменяемости власти и о свободных выборах в США являются ни чем иным, как сказками для дураков. Даже несмотря на тот факт, что разница между американскими партиями не больше, чем между «Кока-колой» и «Пепси-колой», они все равно будут проводить ту же самую политику, а вся разница будет только в слоганах и цветах предвыборной компании.

Но не стоит думать о том, что самые влиятельные американские семьи влияют исключительно на политику. Если вы посмотрите на список политиков, которые вышли из богатейших американских семей, то неожиданно увидите, что среди них очень много президентов. Поэтому нет ничего удивительного в том, что политики США ставят обогащение отдельных компаний на уровень геополитических приоритетов.

Как отметил Александр Дэн в статье для журнала Forbes, деньги и связи имеют большое значение в американской политике. По его словам, наследники и наследницы самых богатых семей Америки используют их для того, чтобы получать должности мэров, законодателей штатов, послов, губернаторов, сенаторов и даже президентов США.

В настоящее время мы являемся свидетелями уже открытого правления династий в США. Конечно же, Дональд Трамп хотел бы основать собственную политическую династию, но навряд ли ему это позволят. Хотя практически во всех англоязычных странах есть правящие политические династии, для примера, Джастин Трюдо, премьер-министр Канады, является сыном главы правительства Канады Пьера Трюдо.

Политика заложена в ДНК Джастина. Отец его матери, Джеймс Синклер, был членом канадского парламента с 1940 по 1949 год. Он был впервые избран в канадскую Палату общин и был единственным депутатом, который служил во время Второй мировой войны. Затем он был переизбран в 1945, 1949, 1953 и 1957 годах, однако потерпел поражение на федеральных выборах 1958 года. Кроме того, с 1949 по 1952 год он был парламентским помощником министра финансов. С 1952 по 1957 год он был министром рыболовства. Эта династия больше похожа на Кеннеди, чем на Бушей, она состоит из харизматичных, либерально настроенных, социально сознательных людей.

Ранее Дэвид Хокинс в материале для издания Roll Call выявил важный момент в американской политике. Так, электорат США по-прежнему очарован влиятельными семьями по обе стороны Атлантики и, возможно, в результате лишь изредка отказывается расширять власть кланов, которые последовательно стремились укрепить свое влияние в течение последних двух столетий. При этом круг элиты ограничен — длинный список семей, преуспевших в национальной политике на протяжении нескольких поколений, давно не расширялся.

Кроме этого, в журнале Time рассказывалось, как поражение Хиллари Клинтон в президентской гонке 2008 года стало свидетельством снижения числа политических кланов. Тем не менее авторы издания утверждали, что династии возвращаются, и, по крайней мере, представители четырех известных фамилий рассматривали возможность баллотироваться в президенты США в 2016 году.

В статье издания Howstuffworks отмечается, что в американской политике «династия» — это грязное слово. Так, отцы-основатели открыто возражали против того, чтобы власть передавалась «через кровь», а не через голосование. В Конституции США говорится, что «ни один дворянский титул не может быть предоставлен Соединенными Штатами».