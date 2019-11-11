Глушаков намерен взыскать через суд с экс-супруги более 204 млн рублей

Москва, 11 ноября. Футболист «Ахмата» и бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков намерен взыскать через суд с бывшей супруги Дарьи более 204 миллионов рублей. Об этом рассказал адвокат девушки Сергей Жорин.

По словам юриста, спортсмен требует с экс-жены более 201 миллиона рублей убытков, еще два миллиона должны стать компенсацией морального вреда за распространение «несоответствующих действительности сведений».

«А также один миллион рублей за причиненный нарушениями неприкосновенности частной жизни и тайны переписки моральный вред», — добавил Жорин.

Беседа сторон по данному иску назначена на 2 декабря, сообщили в Никулинском суде российской столицы.

Как напоминает «Ридус», брак Глушакова с супругой Дарьей был расторгнут 5 февраля этого года. Однако пара, воспитывающая двух дочерей, продолжила судиться из-за раздела имущества.

Согласно решению суда, мать будет воспитывать девочек, а отца обязали выплачивать им алименты в размере 30% от ежемесячных доходов. Дополнительно футболист должен отдавать бывшей жене 100 тысяч рублей в месяц на их младшую дочь до достижения ее трехлетнего возраста, пишет НСН.

Развестись супруги решили после того, как осенью 2018 года Глушакова обвинила супруга в изменах. В Сети появилось видео, на кадрах которого футболист запечатлен в бане с незнакомой женщиной. Игрок заявлял, что это его «подруга детства».