Студенты требуют привлечь Бориса Вишневского к ответственности за домогательства. ФАН-ТВ

Сегодня в Петербурге прошла серия одиночных пикетов, студенты вышли выразить свою гражданскую позицию против педофилии профессора РГПУ им. А. И. Герцена и депутата Закса Бориса Вишневского.

Уже четыре выпускницы Российского государственного педагогического университета имени Герцена обвиняют депутата Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского в сексуальных домогательствах. С 2013 года профессор Вишневский преподает на кафедре политологии РГПУ им. А. И. Герцена. Студенты, вышедшие на одиночные пикеты у стен университета, считают, что такой человек не должен преподавать, и уж тем более — работать в Законодательном Собрании.

«‎Мы стремимся привлечь внимание к эпизоду того, что Борис Вишневский, депутат Законодательного Собрания и преподаватель кафедры политологии в университете Герцена, подозревается в том, что совершал домогательства в отношении студентов, причем преимущественно первого и второго курсов. Среди них могли быть и несовершеннолетние, девушки и юноши, которым может не быть 18-ти» – Дарья Галимова, студентка

Письмо с откровенным рассказом одной из студенток РГПУ имени Герцена по имени Кристина было опубликовано в открытых источниках. Девушка не смогла больше держать в себе страшную тайну о домогательствах педагога и парламентария:

«‎Когда я в 2014 году была студенткой РГПУ имени Герцена, Вишневский домогался меня и моих сокурсниц. Для нас стало полнейшей неожиданностью, что он до сих преподаёт в нашем университете и имеет власть над студентами. Борис Лазаревич специально выбирает объектами страсти только что приехавших из провинции первокурсниц: у них пока нет в городе ни друзей, ни знакомых, их некому защитить. Если кто-то все-таки решится обратиться за помощью — у него припасена депутатская «корочка», он очень любит ей козырять перед наивными девушками. Такой человек не должен ни преподавать в университете, ни сидеть в петербургском парламенте. Он злоупотребляет служебным положением, пользуется наивностью молодых людей в своих интересах».

По словам пострадавшей от домогательств девушки, неравнодушен депутат был и к юношам. Возле Закса, где Борис Вишневский лоббирует свои интересы, студенты проводят серию пикетов, стараясь привлечь внимание общественности к опасной проблеме, которую никто не хочет замечать.

«‎Недавно была ситуация, все слышали, все видели статью по поводу подозрения о том, что данный человек домогался до учащихся в институте, и, по мне, эти действия неправильны. Я просто с этим не согласен и выражаю свою гражданскую позицию» – Мигер Булгагков, студент

Борис Вишневский обвинения в харрасменте не признает, домогательства к первокурсницам отвергает. Говорит, что никогда не преподавал на первом курсе университета. Мягко скажем, алиби сомнительное. К тому же сами соратники депутата по блоку «Яблоко» верят, что он действительно мог домогаться студенток во время преподавательской деятельности.

И самое страшное в этой истории то, что это – далеко не первый случай, когда учитель или преподаватель пользуется своим положением и авторитетом. Примеров – множество. Самый страшный из них произошел несколько дней назад в центре Петербурга: доцент СПбГУ Олег Соколов, который подозревается в жестоком убийстве аспирантки, также был неравнодушен к несовершеннолетним девушкам, а его бывшая жена на момент знакомства с тогда еще 34-летним Соколовым училась в 10 классе. Еще об одном страшном случае, также произошедшем в Петербурге, стало известно в августе этого года. Спустя 8 лет в полицию Невского района обратилась 21-летния девушка, которая рассказала, что на протяжении нескольких лет ее насиловал учитель биологии. Потерпевшей тогда было всего 14 лет.