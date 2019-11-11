Донбасс, 11 ноября. ВСУ ведут обстрелы ДНР из тяжелых минометов, есть повреждения жилых домов. СБУ накрыла группу бойцов ВСУ, продававших оружие радикалам. Украинские бойцы гибнут от передозировки наркотиков. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За прошедшие сутки силы ООС нарушили режим прекращения огня 13 раз, имеются разрушения гражданской инфраструктуры. По информации представительств ЛНР и ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, на Луганском направлении ВСУ совершили два обстрела, на Донецком — 11. Под огонь украинских войск попали девять городов и поселков. Обстрелы велись с использованием минометов калибром 120 мм, гранатометов и стрелкового оружия.

В поселке Ясное по четырем адресам зафиксированы попадания в жилой сектор — частично разрушены дома и коммуникации. В Донецке и Горловке повреждены два жилых дома.

Порошенко предлагает бойцам ВСУ деньги за отказ от разведения сил и средств

Оппозиционеры новой киевской власти призывают Вооруженные силы Украины к противостоянию как в глубине страны, так и на линии соприкосновения в Донбассе. Обострение обстановки во всех регионах Украины выгодно сторонникам Петра Порошенко, сообщает представитель управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Дмитрий Астрахань.

Спикер УНМ рассказал, что в Авдеевку, подконтрольную украинскому правительству, совершил визит экс-президент Украины Петр Порошенко. В городе дислоцируется 92-я бригада ВСУ. В своем выступлении перед личным составом бригады Порошенко предложил материальное вознаграждение за отказ участвовать в разведении сил и средств. Поддерживающие политику бывшего президента находятся также и в рядах командования ООС. Недавно заместитель командующего ООС Богдан Бондарь отметил, что разведение сторон на других участках не состоится зимой.

В Луганской области задержаны бойцы ВСУ за продажу боеприпасов «добровольцам»

Служба безопасности Украины в ходе разработки оперативной информации задержала двух рядовых ВСУ при продаже группе националистов двух тысяч единиц оружия и боеприпасов, проинформировал представитель оборонного ведомства Луганской Народной Республики Иван Филипоненко. Офицер рассказал, что о факте задержания стало известно от источника в 59-й бригаде ВСУ.

Личный состав бригады уже не раз проходил по оперативным сводкам из-за незаконной торговли вооружением. Сбыт оружия происходил в районе поселка Мироновский Луганской области. В ходе задержания сотрудники СБУ изъяли у правонарушителей 22 гранаты и две тысячи патронов. Возбуждено уголовное дело, квалифицированное как незаконное обращение с оружием и боеприпасами.

После передозировки наркотиков умер рядовой ВСУ

Пресс-офицер УНМ ЛНР Иван Филипоненко также сообщил, что, по данным собственных источников луганчан, в районе дислокации 72-й бригады ВСУ скончался боец украинской армии после употребления наркотических веществ. Работающая на месте происшествия комиссия выяснила, что погибший до призыва в армию состоял на учете в наркологии. Однако это не помешало принять его на службу в армию в связи с большим некомплектом в ее рядах.

Командир бригады пытается представить смерть военнослужащего как боевую потерю в результате обстрелов. Филипоненко добавил, что накануне разведке НМ ЛНР стали известны подробности получения травмы еще одним военнослужащим 72-й бригады. Боец сломал ногу при разгрузке боеприпасов. При сдаче анализов в больнице выяснилось, что он находится в состоянии наркотического опьянения.