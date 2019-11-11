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Донбасс сегодня: ВСУ продают оружие радикалам, Порошенко подкупает украинских солдат

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Донбасс сегодня: ВСУ продают оружие радикалам, Порошенко подкупает украинских солдат

Донбасс, 11 ноября. ВСУ ведут обстрелы ДНР из тяжелых минометов, есть повреждения жилых домов. СБУ накрыла группу бойцов ВСУ, продававших оружие радикалам. Украинские бойцы гибнут от передозировки наркотиков. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За прошедшие сутки силы ООС нарушили режим прекращения огня 13 раз, имеются разрушения гражданской инфраструктуры. По информации представительств ЛНР и ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, на Луганском направлении ВСУ совершили два обстрела, на Донецком — 11. Под огонь украинских войск попали девять городов и поселков. Обстрелы велись с использованием минометов калибром 120 мм, гранатометов и стрелкового оружия.

В поселке Ясное по четырем адресам зафиксированы попадания в жилой сектор — частично разрушены дома и коммуникации. В Донецке и Горловке повреждены два жилых дома.

Донбасс сегодня: ВСУ продают оружие радикалам, Порошенко подкупает украинских солдат

Порошенко предлагает бойцам ВСУ деньги за отказ от разведения сил и средств

Оппозиционеры новой киевской власти призывают Вооруженные силы Украины к противостоянию как в глубине страны, так и на линии соприкосновения в Донбассе. Обострение обстановки во всех регионах Украины выгодно сторонникам Петра Порошенко, сообщает представитель управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Дмитрий Астрахань.

Донбасс сегодня: ВСУ продают оружие радикалам, Порошенко подкупает украинских солдат

Спикер УНМ рассказал, что в Авдеевку, подконтрольную украинскому правительству, совершил визит экс-президент Украины Петр Порошенко. В городе дислоцируется 92-я бригада ВСУ. В своем выступлении перед личным составом бригады Порошенко предложил материальное вознаграждение за отказ участвовать в разведении сил и средств. Поддерживающие политику бывшего президента находятся также и в рядах командования ООС. Недавно заместитель командующего ООС Богдан Бондарь отметил, что разведение сторон на других участках не состоится зимой.

В Луганской области задержаны бойцы ВСУ за продажу боеприпасов «добровольцам»

Служба безопасности Украины в ходе разработки оперативной информации задержала двух рядовых ВСУ при продаже группе националистов двух тысяч единиц оружия и боеприпасов, проинформировал представитель оборонного ведомства Луганской Народной Республики Иван Филипоненко. Офицер рассказал, что о факте задержания стало известно от источника в 59-й бригаде ВСУ.

Донбасс сегодня: ВСУ продают оружие радикалам, Порошенко подкупает украинских солдат

Личный состав бригады уже не раз проходил по оперативным сводкам из-за незаконной торговли вооружением. Сбыт оружия происходил в районе поселка Мироновский Луганской области. В ходе задержания сотрудники СБУ изъяли у правонарушителей 22 гранаты и две тысячи патронов. Возбуждено уголовное дело, квалифицированное как незаконное обращение с оружием и боеприпасами.

После передозировки наркотиков умер рядовой ВСУ

Пресс-офицер УНМ ЛНР Иван Филипоненко также сообщил, что, по данным собственных источников луганчан, в районе дислокации 72-й бригады ВСУ скончался боец украинской армии после употребления наркотических веществ. Работающая на месте происшествия комиссия выяснила, что погибший до призыва в армию состоял на учете в наркологии. Однако это не помешало принять его на службу в армию в связи с большим некомплектом в ее рядах.

Донбасс сегодня: ВСУ продают оружие радикалам, Порошенко подкупает украинских солдат

Командир бригады пытается представить смерть военнослужащего как боевую потерю в результате обстрелов. Филипоненко добавил, что накануне разведке НМ ЛНР стали известны подробности получения травмы еще одним военнослужащим 72-й бригады. Боец сломал ногу при разгрузке боеприпасов. При сдаче анализов в больнице выяснилось, что он находится в состоянии наркотического опьянения.

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