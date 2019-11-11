США оставляют своих военных в Сирии под любыми предлогами, чтобы продолжать воровать нефть

Москва, 11 ноября. США будут продолжать охрану нефтяных полей Сирии, прикрываясь даже предлогом помощи в заработке курдам, поскольку местные месторождения являются для них источником существенной прибыли. Такое мнение выразил военный эксперт Виктор Литовкин.

«Они будут и дальше охранять нефтяные поля якобы для того, чтобы курды могли продавать эту нефть и зарабатывать за счет этого. Но зарабатывать будут не курды, а американцы», — сказал он в разговоре с «НьюИнформ».

Говоря о заработке курдов, Литовкин, вероятно, подразумевал недавнее заявление официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана, по словам которого, прибыль от контрабанды сирийской нефти на деле якобы идет не США, а курдским боевикам из «Демократических сил Сирии»(SDF).

Однако варварская политика США в отношении сирийской нефти уже давно перестала быть тайной, поэтому подобное заявление следует трактовать исключительно как неудавшуюся попытку «обелить» американских военных, которые де-факто занимаются в Сирии не охраной ресурсов, а их воровством.

Кроме того, накануне США, несмотря на слова американского лидера Дональда Трампа о выводе солдат, открыто заявили, что оставляют своих военных на востоке Сирии, чтобы помогать курдским боевикам контролировать нефтяные месторождения и заниматься контрабандой черного золота.

Сейчас военные Вашингтона по большей части сосредоточены на северо-востоке Сирии, именно в том районе, где располагаются нефтегазовые месторождения, оккупированные курдскими бандформированиями.

США незаконно добывают и экспортируют сирийскую нефть при поддержке курдских боевиков, захвативших территории по договоренности с террористической группировкой «Исламское государство»1 (организация запрещена в России. — Прим. ФАН).

Минобороны России ранее представило доказательства преступных действий Вашингтона. Российское военное ведомство опубликовало спутниковые снимки, на которых видно, как Штаты осуществляют транспортировку сирийских ресурсов, нелегально вывозя нефть из страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.