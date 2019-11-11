Путин и Назарбаев обсудили подготовку к заседанию ВЕЭС в Петербурге

Нур-Султан, 11 ноября. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и российский лидер Владимир Путин обсудили в ходе телефонной беседы подготовку к заседанию Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе бывшего главы республики.

Следующее заседание совета пройдет в Северной столице в декабре текущего года. В мае Назарбаеву присвоили звание почетного председателя ЕАЭС.

«Во время разговора собеседники обсудили ход подготовки предстоящего заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что Путин и Назарбаев в ходе телефонных переговоров рассмотрели также актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.

Ранее Назарбаев выступил с предложением провести в будущем году неформальную встречу парламентариев РФ, США, КНР и Европейского союза (ЕС), она может пройти в Нур-Султане. По словам первого президента Казахстана, на сегодняшний день «конфронтация и недоверие между этими странами волнует весь мир».

В октябре Путин внес в Государственную думу на утверждение соглашение стран ЕАЭС о механизме отслеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию союза. Подписание соглашения состоялось весной текущего года в рамках заседания ВЕЭС, в котором участвовали лидеры Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России.