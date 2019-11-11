Курдские боевики заявили об огромных потерях в Сирии

Дамаск, 11 ноября. Свыше 180 курдских боевиков были ликвидировали турецкими и сирийскими военными с начала прекращения огня 17 октября на северо-востоке Сирии.

Данные о крупных потерях формирований курдов сообщило близкое к боевикам информационное агентство ANHA. Перемирие было заключено на 120 часов, чтобы курды покинули территорию 30-километровой зоны безопасности на границе Сирии и Турции. Соглашение о перемирии заключили Анкара и Вашингтон.

В пресс-центре курдских СДС заявили, что с этого момента 182 участника курдских формирований были убиты и еще 243 получили ранения. Эти потери курды понесли в результате атак, которые продолжали совершать, несмотря на принятое решение о перемирии.

Напомним, 9 октября Анкара объявила о начале военной операции «Источник мира» на востоке Сирии. Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил, что целью операции зачистка приграничной сирийско-турецкой территории от курдских боевиков, а после создание буферной зоны безопасности. В Сирии курды орудуют под предлогом борьбы с запрещенной в России террористической группировкой ИГИЛ1. Хотя на самом деле курды никогда не воевали против ИГ1, как это делали САА и оказывающие им поддержку ВКС РФ. Вместо этого курдские боевики договаривались с террористами, вместе оккупируя территории в восточной части САР, где стали наводить свои порядки и притеснять местное население — арабов-суннитов.

Помимо этого курды воруют сирийскую нефть, этим же занимаются и оказывающие им поддержку США. В начале ноября стало известно, что для этих целей в Сирию были переброшены наемники американской ЧВК Blackwater. Кроме того, командование США не скрывает, что оставит в САР около 500 своих военных.

1 Организация запрещена на территории РФ.