Грабительская политика США в Сирии ставит под угрозу урегулирование кризиса

Москва, 11 ноября. Действия США в Сирии ставят под угрозу дальнейшее урегулирование сирийского кризиса. Об этом заявил военный эксперт, бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев.

Ранее стало известно, что американские военные перебросили в Сирию новое вооружение и специальную технику, чтобы продолжить разграбление нефтегазовых месторождений в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии. Кроме того, глава объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли сообщил, что около 500–600 американских военнослужащих остаются на территории Сирии.

Хатылев отметил, что США открыто признаются в краже сирийской нефти, однако не осознают последствий, к которым могут привести эти действия.

«Они только говорят: «Мы останемся, мы будем контролировать нефть». Но не говорят, для чего они остаются и как будут решать вопрос с правительством Сирии, потому что это сирийские природные ресурсы», — пояснил эксперт.

Он также добавил, рано или поздно сирийская армия начнет операцию по освобождению территорий на северо-востоке республики и присутствие американцев будет создавать препятствия для войск Сирии, передает NationNews.

«Если сирийские вооруженные силы будут проводить операцию по освобождению своих территорий, как будут действовать американцы. Они сейчас ставят кучу проблем, и я думаю какие-то реальные заявления будут позже», — отметил Хатылев.

Соединенные Штатаы не скрывает, что в Сирии их интересует исключительно нефть, которую они незаконно добывают и экспортируют в другие страны при поддержке курдских террористов и наемников из частной военной компании Blackwater. Наемники американской ЧВК Blackwater прибыли в район населенного пункта Ас-Сувар в провинции Дэйр-эз-Зор, где для них создаются две военные базы.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Вашингтон намерен оставить под своим контролем нефтяные месторождения в Сирии. При этом в Минобороны США подчеркнули, что Вашингтон готов применить свои вооруженные силы для «защиты сирийских нефтяных ресурсов».

Федеральное агентство новостей неоднократно сообщало о незаконной добыче нефти в Сирии, которую осуществляет Вашингтон на северо-востоке республики. Доказательства данного преступления недавно были представлены министерством обороны России.