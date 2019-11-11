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Руководство «Динамо» поставило новые задачи перед Новиковым

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Руководство «Динамо» поставило новые задачи перед Новиковым

Москва, 11 ноября. Руководство московского «Динамо» определилось с задачами на сезон, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Клуб должен финишировать в первой пятерке турнирной таблицы. Новый тренер Кирилл Новиков сохранит работу на следующий сезон, если «Динамо» доберется до шестой строчки и получит шансы на место в Лиге Европы.

Новиков возглавил «Динамо» после отставки главного тренера команды Дмитрия Хохлова. В первых трех матчах, когда Новиков руководил командой в качестве исполняющего обязанности тренера, бело-голубые обыграли ЦСКА и сыграли вничью с «Краснодаром» и «Ахметом». 

Позднее «Динамо» обыграло «Рубин» со счетом 1:0. Решение о будущем 38-летнего специалиста будет принято по итогам сезона.

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