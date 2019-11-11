ГБР проверяет действия экс-руководства Украины во время инцидента в Керченском проливе

Киев, 11 ноября. Государственное бюро расследований Украины проверяет, являются ли правонарушениями действия бывшего руководства страны во время инцидента в Керченском проливе, сообщил в своем Telegram-канале директор бюро Роман Труба.

Труба отметил, что ГБР не открыло ни одного уголовного производства в отношении действий украинских моряков во время пересечения ими Керченского пролива.

По его словам, ГБР выяснит, имели ли место правонарушения в действиях бывших властей Украины, которые привели к последующему вводу военного положения и обострению ситуации.

«Мы выясняем, умышленно ли руководство государства направило наших моряков к Керченскому проливу, понимая в том числе высокую вероятность того, что они попадут в плен. А дальше — обострение конфликта и введение военного положения», — написал глава бюро.

При этом он не назвал имена бывших чиновников, которых проверяют сотрудники ГБР, однако в своем обращении неоднократно упоминал экс-президента Украины Петра Порошенко, уточнил «Взгляд.ру».

«Об этом никто не хочет говорить вслух, пока нет результатов производства. Но теперь приходится — в условиях той грязной информационной войны, которую организует Петр Порошенко», — указал Труба.

Он, поясняя свое утверждение, отметил, что два связанные с пятым президентом украинских телеканала — «Пятый» и «Прямой» — тиражируют неверную информацию о бюро, а тему случившегося в ноябре прошлого года в Керченском проливе «используют в качестве приманки».

По его словам, ГБР выяснит подробности произошедшего, проведет экспертизы и допросы. Труба также заявил, что Порошенко может присоединиться «к следственным действиям», и пригласил его на допросы, но усомнился, что экс-глава Украины придет, ведь «шоу на допросах нет».

В ноябре прошлого года три военных корабля Украины вторглись в территориальные воды России, напомнили «Известия». Моряки выполняли в Керченском проливе опасные маневры, игнорируя требования российских пограничников остановиться. В итоге украинцы были задержаны в связи с нарушением пресечения государственной границы. В сентябре они были возвращены на Украину в связи с тем, что попали в список для обмена удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом.