Пригожин разочаровался в артистах вслед за Фадеевым

Москва, 11 ноября. Продюсеры давно разочаровались в работе с творческими людьми, которые действуют исключительно в личных интересах. Об этом заявил Иосиф Пригожин, поддержавший Максима Фадеева.

Ранее адвокат Сергей Жорин рассказал, что Фадеев после роспуска всех артистов лейбла Malfa потерял миллионы долларов. При этом некоторые музыканты стали заявлять, что им порой приходилось «вкалывать за еду, как рабам на галерах» при сотрудничестве с продюсером.

Как отметил Пригожин, когда звезды становятся знаменитыми, с ними приходится знакомиться заново.

«Хотят зарабатывать только в одиночку, казаться, что работают без продюсера, говорить, что они сами такими стали», — цитирует его НСН.

Пригожин добавил, что, если в советское время раскруткой артистов занималось министерство культуры и другие специальные службы, теперь эта задача легла на плечи продюсеров и менеджеров. Они вкладывают в звезд знания, деньги и время. Причем продюсеры давно «вышли из тени», стали порой популярнее музыкантов, поэтому и обмануть их сложнее, считает Пригожин.

«Единственный, с кем у меня нормальные взаимные отношения, это моя жена артистка Валерия, но мы же [продюсеры] не можем жениться на всех артистах», — заключил он.

О том, что музыкальный лейбл Malfa расторг контракты со всеми артистами, стало известно в октябре. В видеообращении Фадеев подчеркнул, что весь контент артистам отдали в безвозмездное пользование. Продюсер объяснил, что данное решение принято в связи с планами реструктуризировать лейбл, который в будущем будет ориентироваться на раскрутку одного или двух музыкальных проектов в год.

Теперь все права на композиции принадлежат бывшим артистам Malfa за исключением двух исполнителей, с которыми лейбл ведет судебные споры, пишет «Царьград».

Недавно адвокат Жорин поделился опасениями из-за состояния здоровья товарища на фоне постоянных скандалов. Юрист не исключил летальный исход в случае возникновения новых подобных конфликтов.