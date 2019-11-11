Воровство нефти стало главной целью вторжения США в Сирию

Около 600 военнослужащих США удерживают нефтегазовые месторождения Сирийской Арабской Республики (САР). По мнению президента страны Башара Асада — нефть могла стать главным поводом для американской экспансии в Сирию. При этом американцы желают удерживать даже самые небольшие нефтяные участки, считает эксперт.

Президентское заявление

Истинным мотивом вторжения США в САР мог стать захват газонефтяных месторождений. Такое мнение выразил в недавнем интервью телеканалу RT президент Сирии Башар Асад. По его словам, толчком для этого могло послужить утверждение, что его якобы просили позволить провести через Сирию газопровод с юга на север, и он отказал этому проекту в пользу России.

«Но вот проект строительства трубопровода с востока на запад — из Ирана через Ирак и Сирию к Средиземному морю – действительно был. Могло ли это стать причиной? Не исключено. Если нефть можно считать фактором начала войны, то такая вероятность есть. Но это не единственный фактор», — сообщил в интервью Башар Асад.

Он добавил, что США ведут войну со всем остальным миром. Белый дом не признает других партнеров в деле мирового лидерства. Среди компаньонов нет ни Великобритании, ни Франции, ни какой-либо другой крупной страны.

Отметим, что факт захвата сирийской нефти уже ни для кого не секрет. Об этом говорил президент США Дональд Трамп, а доказательство этому предоставило Министерство обороны РФ. На опубликованных снимках космической разведки они показали, как американские военные перевозят нефть с захваченных территорий в другие государства.

По словам главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова, США прикрывают захват сирийской нефти борьбой с запрещенными в России ИГИЛ1. При этом они продолжают с ними «бороться», несмотря на заявления об их «окончательном разгроме». Впоследствии деньги с продажи нефти шли на поддержку курдских боевиков.

Вместе с тем глава Фонда защиты национальных интересов Александр Малькевич заявил, что Сирии необходимо обратиться в Международный Суд ООН и потребовать от США компенсаций за захват территории и незаконную добычу нефти.

Нефтегазовые хищники

Как ранее стало известно ФАН, для захвата сирийской нефти США доставляло новейшее вооружение и спецтехнику. Ее использовали в провинции Дейр-эз-Зор, где находится больше всего нефтегазовых месторождений Сирии. Среди оборудования — современные радары для слежения за авиацией.

Сейчас на этих точках продолжают находиться американские военные. Их на территории САР насчитывается около 600. Среди военнослужащих находятся не только солдаты американской армии. Также нефтегазовые поля защищает ЧВК, известная ранее как Blackwater. Наемники напрямую работают с Пентагоном и американскими военными.

Американские наемники пребывают в Сирию из Ирака, по дороге, находящейся в зоне контроля США. Со своих военных баз в Эр-Рутбе, аль-Кайяре и Киркуке их перевозят в Синджар. После этого они отправляются в провинцию Дейр-эз-Зор.

Базы ЧВК располагаются в районе населенного пункта Ас-Сувар. По приказу Пентагона здесь развернули большое количество строительной техники, а также сюда отправлено дополнительно 250-300 кадровых военных, техника и боеприпасы.

Ближневосточный авторитет

По мнению российского сенатора Владимира Джабарова, американцы прежде всего хотят создать такую ситуацию, при которой они бы оказывали мощное влияние на нефте- и газодобывающие страны. Это делается с целью диктовать свои условия в рамках «особых отношений» — с Саудовской Аравией, с Кувейтом и другими странами.

«Но для Сирии это не очень показательно, ведь для Сирии нефть не является главным экспортным продуктом. Но американцы хотят держать под контролем даже эти небольшие резервы», — подчеркнул эксперт.

США еще рано называть «гибнущей державой», считает сенатор. При этом важно понимать, что сейчас американцы справедливо теряют лидерство, свою роль «мирового жандарма». Подобными конфликтами и «маленькими победоносными войнами» они пытаются восстановить свои пошатнувшиеся позиции.

«Началось это не при Трампе — это было и при Бараке Обаме, и еще раньше, - американцы теряли свой авторитет на Ближнем Востоке, потому что многие ближневосточные страны встали на ноги — природа наделила их щедрыми запасами нефтепродуктов, - соответственно, они хотят вести более независимую политику», — добавляет специалист.

Вместе с тем он добавил, что сейчас американцам не хватает ощущения, которое было у них в начале 90-х годов — когда они абсолютно безответственно руководили всем миром, не имея никакого отпора ни по одному вопросу. После того как Россия заявила о самостоятельной суверенной политике, заявила о своих интересах, американцы стали терять лидерство.

1 Организация запрещена на территории РФ.