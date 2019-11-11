Друг Асмус рассказал об угрозах расправы, которые получает актриса после фильма «Текст»

Москва, 11 ноября. Российская актриса Кристина Асмус после роли в провокационной картине Клима Шипенко «Текст» начала получать в свой адрес угрозы жуткой расправой. Об этом рассказал друг артистки, писатель и сценарист Александр Цыпкин.

В своем Instagram-аккаунте он резко высказался в отношении неизвестных злопыхателей. Цыпкин верит, что фактически это только словесные угрозы, которые не превратятся в реальные действия, но все же беспокоится за судьбу актрисы.

Он объяснил, что в разговоре с Асмус узнал, как после эротической сцены в «Тексте» актриса стала подвергаться «натуральной травле моралистов».

«Оказалось, Кристине поступают реальные угрозы, — написал он. — То есть какие-то твари, наивно думая, что их не вычислить по айпи, совершают уголовно наказуемое преступление».

Цыпкин выразил мнение, что авторы зловещих посланий представляют собой гораздо большую угрозу национальной безопасности, чем митингующие, поскольку «подменяют собой государство и бросают ему вызов своей верой в безнаказанность». Поэтому, убежден сценарист, власти должны взять их под контроль.

Он пообещал позднее написать «большой аналитический пост про хейтеров» и восхитился тем, как Асмус и ее супруг юморист Гарик Харламов ловко дают отпор «в этой борьбе с зомби».

«Кучка клинических психопатов с отравленной душой и бессмысленным существованием — это всего лишь побочный эффект развития цивилизации, но, повторюсь, государство должно их взять под контроль. Иначе кончится все кровью. Либо хейтера, либо его жертвы», — резюмировал Цыпкин.

Напомним, фильм Клима Шипенко «Текст» по роману Дмитрия Глуховского вышел в прокат в октябре. Кристина Асмус исполнила в нем одну из главных ролей. Актриса призналась, что решение об участии в этой картине далось ей нелегко, это были одни из самых непростых в ее фильмографии съемок из-за откровенной постельной сцены. После выхода картины на звезду обрушилась лавина критики, за которой последовали и реальные угрозы жизни.

Асмус уже заявила, что из-за травли хейтеров после «Текста» хочет отказаться от участия в новом фильме, поскольку в картине нужно будет сниматься в белье.