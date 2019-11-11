Сирия, 11 ноября. Три взрыва в городе Камышлы - есть жертвы среди мирного населения. Курдские радикалы захватили «спящую ячейку» ИГИЛ1 в Дейр-эз-Зоре, в том числе ответственного за сбор средств эмира группировки «Абу Хара». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают позиции радикалов альянса «Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

«Исламское государство1»: по неподтвержденным данным, лишилось «спящей ячейки» в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обменялись ударами с сирийской армией на юге провинции Идлиб.

Курдские вооруженные группировки: на востоке Дейр-эз-Зора провели рейд с международной коалицией и захватили членов «спящей ячейки» ИГИЛ, включая одного из эмиров организации, который занимался сбором «налогов», в Ракке обстреливают укрепления протурецких сил.

ВС Турции и союзные силы: отразили нападение курдских радикалов на севере Ракки.

Международная коалиция: провели совместный рейд с курдскими боевиками в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) ведет огонь из тяжелой артиллерии по укреплениям радикалов в районе поселка Мухайдсин на западе провинции. Об этом сообщает новостной портал Step News. Огонь ведется в ответ на дневную провокацию со стороны радикалов в городе Алеппо, где боевики альянса открыли огонь по западным окраинам столицы провинции – есть пострадавшие среди мирных жителей. В ответ подразделения сирийской армии нанесли ответный удар по местам расположениям радикалов в западной части Алеппо и близлежащих деревнях.

Провинция Дейр-эз-Зор

Подразделения международной коалиции и «Демократических сил Сирии» провели спецоперацию против спящих ячеек «Исламского государства» в Дейр-эз-Зоре в районе поселка Хаваидж. Как сообщает новостной портал Deir Ezzor 24, в результате рейда была задержана одна из «спящих ячеек» организации, среди задержанных оказался также высокопоставленный член и «финансист» ИГИЛ Хамам аль-Ляфи, известный под псевдонимом «Абу Хара», он отвечал за сбор закята (налога на имущество) на подконтрольных организации территориях.

Провинция Идлиб

Вооружённые отряды «оппозиции» обстреливают из ракет и артиллерии позиции сирийской армии в районах Аль-Хауине, Мадайе, близ фермерских угодий деревни Ас-Сибагия, в районе Абидин. Боевики также обменялись с армией ударами в предместьях города Умм-Зайтуне, Телль ан-Нимр, Хуйбейт и Тель-Ас, о чем сообщает источник новостей в сети Twitter (@ufuk_sy).

В столице Армении городе Ереван прошла конференция по итогам переговоров между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и его армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном. Как указывает Лавров, сирийская армия должна максимально быстро занять территорию страны. Россия со своей стороны будет настаивать на том, чтобы максимально оперативно, максимально быстро армия занимала всю территорию своего государства. По мнению министра, быстрое продвижение поможет положить конец терроризму и поможет решить все вопросы, связанные с окончательным политическим урегулированием в САР.

Провинция Ракка

В районе деревни Хавия отмечались боестолкновения между курдскими радикалами и союзным турецкой армии ополчения. Близ города Айн-Исса стороны также обменялись ракетно-артиллерийскими ударами, Halab Today. Сведений о потерях сторон пока не поступало.

Две тысячи нуждающихся семей получили гуманитарную помощь от турецкого фонда в городе Тель-Абъяд и Рас-аль-Айн, о чем также сообщает источник. Салим Тосон, специалист по связям с общественностью фонда, рассказал, что жители получили в составе индивидуальных пакетов продукты первой необходимости, медикаменты, одеяла и детское питание. Он также заявил, что фонд продолжит работу в зонах контроля турецкой армии, чтобы удовлетворить потребности нуждающихся сирийцев, которые пострадали во время проведения боевых действий на северо-востоке Сирии или пострадали от действий курдских боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF).

Провинция Хасака

Российско-турецкая группа военных в рамках четвёртого этапа совместного патрулирования сирийско-турецкой границы проследовала на запад от района города Дербасия и провела патрулирование вдоль сирийско-турецкой границы, как передало агентство Euphrates Post. Источник отметил, что патруль сопровождал беспилотник российской армии типа «Орлан-10», а также бронетехника. Общая протяженность маршрута составила 80 километров, патрулирование прошло в штатном режиме.

Поступают сообщения о сразу трех взрывах самодельных бомбы в городе Камышлы на севере провинции. Как передают источники агентства North Press, одна из бомб была подорвана на улице Аль-Вахда, вторая возле городской больницы Аль-Салам, третья бомба детонировала рядом со школой Аль-Кадисия. Поступают сообщения о раненых мирных жителях. На данный момент известно о трёх погибших и двадцати раненых. Ответственность за подрыв пока что не взяла на себя ни одна из группировок.

1 Организация запрещена на территории РФ.