Историк Олег Соколов арестован по обвинению в убийстве аспирантки. События дня. ФАН-ТВ

Историку Соколову предъявлено обвинение в убийстве
В Октябрьском суде Петербурга прошло первое заседание по делу историка Олега Соколова. Итог ожидаемый: два месяца ареста. А перед этим — обвинение в убийстве. Доцент СПбГУ выглядел явно подавленным и не сдерживал слез. Он признался, что убитая аспирантка была его возлюбленной, а на кровопролитие он решился после ссоры. Раскаявшись в содеянном, Соколов заявил, что сам находится в шоке, хотя жуткое происшествие, кажется, удивило всю российскую общественность. В субботу Соколов едва не утонул в реке Мойке — спасатели вытащили его из воды в состоянии переохлаждения. Но весьма быстро потерпевший стал подозреваемым: при нем нашлись травматический пистолет и отрубленные женские руки, которые Соколов пытался утопить. На камерах наблюдения видно, как мужчина сбрасывает мешки в реку, а затем, вероятно, замечает, что некоторые из них не утонули. Другие улики нашлись уже в квартире доцента — там, как выяснилось, он расчленил свою жертву пилой (24-летнюю аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко), а перед этим — застрелил из обреза. Изуродованные останки Соколов хотел спрятать на дне реки. На месте ЧП до сих пор работают водолазы. Поражает, конечно, и другое: 63-летний Олег Соколов — известный в России ученый, специалист по истории Наполеоновских войн. Долгие годы он преподавал в СПбГУ, а за свою деятельность даже получил французский орден Почетного легиона. Также товарищи и коллеги называют его одним из пионеров военно-исторических реконструкций в нашей стране. Однако наравне с научными трудами Соколова обсуждались и скандалы с его участием. Ранее в Сети уже появлялись сведения, будто он жестоко избивал одну из своих студенток и даже угрожал расправой, причем дело было аж в 2008 году. Вчера об этом вспомнили интернет-пользователи и посчитали, что в СПбГУ этот скандал попросту замяли. Под петицией с призывом отстранить руководство вуза подписались более 7000 человек. Еще один громкий резонанс вызвал конфликт Соколова с другим известным историком-наполеонистом Евгением Понасенковым. Их дело после взаимных нападок тоже дошло до суда и с обеих сторон закончилось противоречивыми заявлениями. В любом случае Соколову сейчас явно не до этого, ведь в лучшем случае его ждет не ссылка на остров Святой Елены (по заветам Наполеона), а долгий тюремный срок. Или же лечение в психбольнице: соответствующая экспертиза Соколову уже назначена.
Путин возмутился нарушениями на космодроме «Восточный»
Президент России Владимир Путин провел очередное совещание с Правительством. Участники обсудили тему госзакупок и о том, насколько эффективно используются бюджетные средства. Владимир Путин возмутился беспорядком на космодроме «Восточный», а именно множеством нарушений, которые продолжаются на этом крупном и, можно сказать, многострадальном проекте:
«Сто раз сказано было: работайте прозрачно, деньги большие выделяются. Проект тоже носит практически общенациональный характер. Нет: воруют сотнями миллионов. Сотнями миллионов. Уже несколько десятков уголовных дел возбуждено. Состоялись уже решения судов, в тюрьме люди сидят. Нет. Порядка так там до сих пор и не удалось навести как следует», — возмутился президент России
Путин призвал Кабмин наладить эффективный контроль за этой сферой. Ведь строительство «Восточного» ведется с 2011 года. Но с тех пор космодром то и дело фигурирует в скандальных хрониках. Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков за это время преступники похитили около 11 млрд рублей — 3,5 млрд из них были возвращены. Всего по этим уголовным делам осуждены 32 человека. При этом 5 из 19 объектов «Восточного» по-прежнему не достроены.
МИД РФ: в Боливии произошел «срежиссированный госпереворот»
А вот Министерство иностранных дел России с тревогой встретило последние новости из Латинской Америки. Дипломаты заявили, что в Боливии, увы, вместо диалога и конструктивных решений кризиса случился госпереворот. Причем срежиссированный. Российский МИД призвал нынешние власти республики к сдержанности и ответственности. Ведь в скором времени ей предстоят вторые за месяц, но теперь уже досрочные выборы. Накануне президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку на фоне многотысячных акций и уличных беспорядков. Огонь протеста разгорелся 20 октября, когда политик вновь победил на выборах главы государства. Нынешний срок должен был стать для него четвертым. Но с поражением не смирились его противники, в том числе главный конкурент Карлос Меса, занявший второе место. Тот, кстати, тоже занимал президентский пост, но почти 15 лет назад. Вернуться он решил будучи одним из лидеров протестных акций. Россия, впрочем, призывает стороны конфликта, несмотря ни на что, найти конституционное решение проблемы.