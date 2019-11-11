Историк Олег Соколов арестован по обвинению в убийстве аспирантки. События дня. ФАН-ТВ

Историку Соколову предъявлено обвинение в убийстве В Октябрьском суде Петербурга прошло первое заседание по делу историка Олега Соколова. Итог ожидаемый: два месяца ареста. А перед этим — обвинение в убийстве. Доцент СПбГУ выглядел явно подавленным и не сдерживал слез. Он признался, что убитая аспирантка была его возлюбленной, а на кровопролитие он решился после ссоры. Раскаявшись в содеянном, Соколов заявил, что сам находится в шоке, хотя жуткое происшествие, кажется, удивило всю российскую общественность. В субботу Соколов едва не утонул в реке Мойке — спасатели вытащили его из воды в состоянии переохлаждения. Но весьма быстро потерпевший стал подозреваемым: при нем нашлись травматический пистолет и отрубленные женские руки, которые Соколов пытался утопить. На камерах наблюдения видно, как мужчина сбрасывает мешки в реку, а затем, вероятно, замечает, что некоторые из них не утонули. Другие улики нашлись уже в квартире доцента — там, как выяснилось, он расчленил свою жертву пилой (24-летнюю аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко), а перед этим — застрелил из обреза. Изуродованные останки Соколов хотел спрятать на дне реки. На месте ЧП до сих пор работают водолазы. Поражает, конечно, и другое: 63-летний Олег Соколов — известный в России ученый, специалист по истории Наполеоновских войн. Долгие годы он преподавал в СПбГУ, а за свою деятельность даже получил французский орден Почетного легиона. Также товарищи и коллеги называют его одним из пионеров военно-исторических реконструкций в нашей стране. Однако наравне с научными трудами Соколова обсуждались и скандалы с его участием. Ранее в Сети уже появлялись сведения, будто он жестоко избивал одну из своих студенток и даже угрожал расправой, причем дело было аж в 2008 году. Вчера об этом вспомнили интернет-пользователи и посчитали, что в СПбГУ этот скандал попросту замяли. Под петицией с призывом отстранить руководство вуза подписались более 7000 человек. Еще один громкий резонанс вызвал конфликт Соколова с другим известным историком-наполеонистом Евгением Понасенковым. Их дело после взаимных нападок тоже дошло до суда и с обеих сторон закончилось противоречивыми заявлениями. В любом случае Соколову сейчас явно не до этого, ведь в лучшем случае его ждет не ссылка на остров Святой Елены (по заветам Наполеона), а долгий тюремный срок. Или же лечение в психбольнице: соответствующая экспертиза Соколову уже назначена.

Путин возмутился нарушениями на космодроме «Восточный» Президент России Владимир Путин провел очередное совещание с Правительством. Участники обсудили тему госзакупок и о том, насколько эффективно используются бюджетные средства. Владимир Путин возмутился беспорядком на космодроме «Восточный», а именно множеством нарушений, которые продолжаются на этом крупном и, можно сказать, многострадальном проекте: «Сто раз сказано было: работайте прозрачно, деньги большие выделяются. Проект тоже носит практически общенациональный характер. Нет: воруют сотнями миллионов. Сотнями миллионов. Уже несколько десятков уголовных дел возбуждено. Состоялись уже решения судов, в тюрьме люди сидят. Нет. Порядка так там до сих пор и не удалось навести как следует», — возмутился президент России Путин призвал Кабмин наладить эффективный контроль за этой сферой. Ведь строительство «Восточного» ведется с 2011 года. Но с тех пор космодром то и дело фигурирует в скандальных хрониках. Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков за это время преступники похитили около 11 млрд рублей — 3,5 млрд из них были возвращены. Всего по этим уголовным делам осуждены 32 человека. При этом 5 из 19 объектов «Восточного» по-прежнему не достроены.