Известный российский режиссер умер в 59 лет

Москва, 11 ноября. Режиссер и сценарист Роман Хрущ скончался на 60-м году жизни, говорится в сообщении на сайте Союза российских кинематографистов.

Причина смерти Романа Хруща неизвестна. О дате прощания и месте похорон пока не сообщается. В Союзе кинематографистов принесли соболезнования родственникам и близким режиссера.

Роман Хрущ — выпускник ВГИКа, снимал документальное и игровое кино. Стал известен благодаря таким лентам, как «Печорин», «Фарт», «Анестезия».

Весной 2018 года фильм Хруща «Печорин» был представлен на фестивале в Токио. Его признали лучшим в номинациях «Лучшая драма», «Лучший режиссер».

Годом ранее историческую лену показали на фестивалях в США, в Канаде, Польше, Чили, Мексике. Фильм получил многочисленные награды.

Коллеги считали Романа Хруща одним из самых талантливых современных режиссеров.