СПбГУ уволит подозреваемого в убийстве аспирантки доцента Соколова

Санкт-Петербург, 11 ноября. Историк и доцент Олег Соколов, подозреваемый в жестоком убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко, будет уволен из СПбГУ. Об этом заявила пресс-служба университета.

«Университет шокирован этим чудовищным преступлением. Все обстоятельства трагедии установит следствие»,— подчеркнули представители вуза.

После увольнения Соколова его академическая нагрузка будет распределена между другими преподавателями. В университете обратили внимание, что информация о том, что студенты якобы ранее жаловались руководству СПбГУ на рукоприкладство со стороны Соколова, не имеет общего с действительностью. Более того, в ходе регулярно проводимых анонимных опросов среди учащихся, доцент регулярно получал положительные характеристики.

При этом в вузе напомнили, что у Соколова был конфликт с Евгением Понасенковым, который обвинил историка в заимствованиях. После этого в СПбГУ стали массово поступать письма, авторы которых требовали уволить Соколова «за воровство научных концепций, избиение студентов на лекции, а также покушение на убийство».

Вопрос о плагиате разбирался в суде. В итоге было вынесено решение о том, что доцент не нарушал требований законодательства относительно использования в своих научных изысканиях результатов работ других исследователей.

В минувшем году у Соколова произошел конфликт на публичной лекции, где Соколов позволил себе резко высказаться в адрес одного из слушателей. Инцидент был рассмотрен комиссией по этике СПбГУ, которая пришла к выводу, что доцент действительно перешел черту. В итоге его привлекли к дисциплинарной ответственности.

Прокомментировали в университете и публикации ряда СМИ об избиении и угрозе убийством.

«Необходимо заметить, что в тексте описывались события 10-летней давности. При этом никто не указал ни имени возможной жертвы, ни способов для связи с ней. Сам же Соколов к уголовной ответственности привлечен не был», — подчеркнули в пресс-службе.

В настоящее время, как заверили сотрудники вуза, СПбГУ работает над тем, чтобы создать дополнительный комплекс мер по предотвращению подобных ситуаций в обществе. В вузе добавили, что полностью поддерживают предложение депутата Госдумы Евгения Марченко о том, чтобы правоохранительные органы в обязательном порядке информировали руководство вузов, колледжей, школ и других образовательных учреждений о случаях, когда их сотрудники были уличены в домашнем насилии.

Еще одна инициатива Марченко касалась обязательного предоставления сотрудниками образовательной сферы документов о состоянии психического здоровья. В заключение представители университета выразили глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Анастасии Ещенко.

Ранее стало известно, что в центре скандала, связанного с харассментом, оказался депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский. Выпускница РГПУ имени Герцена, где преподает парламентарий, обвинила депутата в домогательствах. По словам девушки, в 2014 году, когда она училась на первом курсе, Вишневский домогался ее и ее нескольких сокурсниц.

В Российском профсоюзе студенческой молодежи требуют внутреннего расследования домогательств Вишневского в педагогическом университете. Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что жалобы петербургских студенток на домогательства со стороны преподавателя будут рассмотрены в установленном порядке.



