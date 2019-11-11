ВГТРК опровергла информацию об обстреле журналистов канала «Россия 24» в ДНР

Москва, 11 ноября. Съемочная группа телеканала «Россия 24» не попадала под обстрел в Донецкой Народной Республике. Информацию об инциденте опровергла пресс-служба ВГТРК.

Ранее в Народной милиции ДНР сообщили, что журналисты телеканала готовили репортаж о последствиях обстрелов села Ясное со стороны украинской армии, когда попали под огонь. Уточнялось, что связь с ними пропала.

«Съемочная группа не попадала под обстрел», — заявили в пресс-службе вещателя.

Впоследствии и в Народной милиции ДНР уточнили, что съемочная группа покинула зону обстрела невредимой.

«Они вышли на связь, с ними все в порядке, никто не пострадал», — заявили в ведомстве республики.

Напомним, на Украине с 2014 года идет гражданская война. Киев пять лет назад развернул военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик, не принявших государственного переворота на Украине. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 13 тысяч человек.

Гражданский конфликт осложняется из-за регулярных атак территорий республик со стороны Вооруженных сил Украины и их попыток прорвать линию обороны. К примеру, накануне ВСУ обстреляли из стрелкового оружия село Петровское, где сейчас идет процесс разведения сил.

Ранее постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич обратил внимание организации на то, что целью обстрелов со стороны украинских боевиков являются мирные жители Донбасса.