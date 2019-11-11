После реформы ОСАГО водители будут платить больше? ФАН-ТВ

Что ждёт водителей в 2020 году? На этот вопрос трудно ответить хотя бы потому, что сразу несколько факторов внесут изменения в ситуацию. Это и новое законодательство, которое уже рассматривает Госдума, и новая редакция Кодекса об административных правонарушениях.

Необходимость реформ связана с мошенничеством автоюристов и самих страховщиков. Их деятельность создает в среде убыточность. По данным МВД России, только в этом году ущерб рынку и государству в сфере обязательного страхования составил более 24 миллиардов рублей. По обязательствам страховых компаний Банк России расплачивается бюджетными средствами. Поэтому уже в следующем году в системе произойдут значительные изменения.

После «зачистки» рынка две трети маленьких компаний закрыли. Финансовый крах претерпел и лидер рынка – компания Росгосстрах. Страховой надзор имеет претензии еще к 15 страховщикам ОСАГО. Согласно реформе, покрыть уровень мошенничества планируется с помощью поднятия тарифов.

«Пока никто не знает, к чему надо готовиться водителям, и я в том числе не знаю. С чем это связано? Наверняка присутствующие знают, что Правительство Российской Федерации работает над новой редакцией Кодекса об административных правонарушениях, поэтому что от нас ожидают – мы со стопроцентной точностью не знаем. Но могу вас порадовать, что, учитывая, что в течение последнего года над 12 главой, водительской, системно работали. 12 главу особо трогать не будут, будут трогать все другие» — заявил Вячеслав Лысаков, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству

Вячеслав Лысаков убежден, что в сфере страхования необходимо наводить порядок. Прежде, чем возлагать повышение тарифов на водителей, нужно подготовить среду. Так, например, он выступает против платного въезда в Москву и создания платных парковок во дворах. При этом он считает, что необходимо провести аудит местности и сократить уровень коммерциализации дорожного движения. И, возможно, повысить уровень допустимой скорости транспорта. Наши дороги позволяют развивать скорость более, чем 60 километров в час. А камеры нужны не для того, чтобы получать деньги со штрафов в бюджет региона, а чтобы обеспечивать безопасность. Поэтому их количество стоит пересмотреть.