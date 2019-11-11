Почему президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку? Инфографика ФАН

Президент Боливии Эво Моралес в ночь на 11 ноября объявил о своем уходе в отставку. Что этому предшествовало и каковы последствия — узнайте с помощью инфографики Федерального агентства новостей.

Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке. Этому предшествовали три недели массовых протестов в стране, участники которых оспаривали результаты президентских выборов, прошедших 20 октября. На их сторону встали боливийские военные, которые призвали Моралеса оставить свой пост.

«Очень болезненно мы переживаем насилие и агрессию, которые развязали сторонники проигравших партий, противостояние между гражданами страны», — констатировал Эво Моралес.

Вместе с ним в отставку подали вице-президент Альваро Гарсиа Линера, спикер сената и его первый заместитель.

«Переворот совершен. Темные силы разрушили демократию», — констатировал Линера.

Управлять страной до проведения новых выборов главы государства будет оппозиционный вице-спикер сената Жанин Аньес.

Москва выразила надежду, что граждане Боливии решат свою судьбу без вмешательства третьих стран. Об этом сообщил официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков. А в МИД РФ выразили «глубокую озабоченность тем, что в течение внутриполитического кризиса в Боливии готовность правительства к поиску конструктивных решений на основе диалога была сметена развитием событий по лекалам срежиссированного госпереворота».