Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 11 ноября.

Доктор Мясников назвал рецепт борьбы со смертью и объяснил, как в 67 лет выглядеть всего на 40. Доктор Мясников назвал рецепт борьбы со смертью.

Близкие Анастасии Заворотнюк сообщили, что не знакомы с целителем Александром. Близкие Заворотнюк отреагировали на предсказание знахаря.

Эксперты Росконтроля исследовали 13 брендов сгущенного молока и нашли нарушения у некоторых производителей. Росконтроль назвал лучшее сгущенное молоко.

Защитник одного из подозреваемых в убийстве экс-депутата ГД Вороненкова Александра Лося, застрелен в лесу под Житомиром. Браконьеры застрелили на Украине адвоката одного из фигурантов дела Вороненкова .

Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России. Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России.

Депутат бундестага Антон Фризен рассказал о негативных последствиях антироссийских санкций для немецких предпринимателей. В Германии оценили ущерб от антироссийских санкций.

The National Interest назвал возможные продажи подлодок США класса «Вирджиния» союзникам «худшим кошмаром России». National Interest назвало продажи подлодок США союзникам «худшим кошмаром России».

Ответ главы медиагруппы «Патриот» на заявление Союза журналистов Петербурга и Ленобласти из-за скандала вокруг Вишневского. Ответ главы медиагруппы «Патриот» на заявление Союза журналистов Петербурга и Ленобласти.

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Владимир Соловьев раскритиковал главу офиса президента Украины Андрея Богдана, заявившего, что украинцы «подняли весь мир». Соловьев резко отреагировал на заявление главы офиса Зеленского.