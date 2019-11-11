В Росконтроле предупредили об опасности кухонных губок

Москва, 11 ноября. Кухонные губки при длительном использовании могут накапливать в себе большое количество бактерий, которые при попадании в организм человека приводят к заражению различными заболеваниями. Об опасности использования губки для мыться посуды предупредила специалист экспертного центра Союза Потребителей Росконтроль Галина Ахметова.

Согласно исследованиям Роспотребнадзора, кухонная губка содержит 362 различных вида бактерий. При этом 77% из них могут привести к острым кишечным инфекциям. Также во время исследования специалисты на 18% губок обнаружили стафилококковые бактерии.

«Кухонные губки спустя какое-то время накапливают в себе большое количество бактерий, которые попадают на все, чего касается губка: тарелки, столовые приборы, столешница», — сказала Ахметова в комментарии «Ридусу».

По ее словам, бактерии стафилококка «растут в геометрической прогрессии», оставаясь на кухонной губке после обработки. При этом стафилококк передается как воздушно-капельным путем, так и через пищу, например: зараженные мясо, яйца, молочные продукты.

По словам специалиста, лучшим методом борьбы с такими бактериями являются посудомоечные машины, где посуда тщательно обрабатывается моющими средствами и обильным количеством воды.

Ранее эксперты Росконтроля и Санкт-Петербургская общественная организация потребителей «Общественный контроль» провели совместную проверку сгущенного молока, передает «Газета.Ru». Специалисты изучили 13 образцов цельного сгущенного молока с сахаром.