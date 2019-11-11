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Сенатор не исключил, что прибыль от продажи США сирийской нефти будет уходить террористам

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Сенатор не исключил, что прибыль от продажи США сирийской нефти будет уходить террористам

Москва, 11 ноября. США создают точки напряженности для противостояния официальному Дамаску, размещая свои войска на территории Сирии, заявил российский сенатор Владимир Джабаров, комментируя решение Вашингтона оставить в САР несколько сотен военных для «защиты» нефтяных месторождений от террористов.

По словам члена Совета Федерации, американцы, желая контролировать нефтепромысел в республике, заблокируют доступ официальному Дамаску к ресурсам.

«Кто будет пользоваться этими доходами от нефти? Конечно же враждебная Асаду (президент Сирии Башар Асад. — Прим. ФАН) оппозиция, не исключено, что рано или поздно прибыль начнет уходить террористическим группировкам», — указал первый заместитель председателя Совфеда по международным делам.

Примечательно, что ранее США признались, что все доходы от продажи сирийской нефти достаются курдским боевикам, которые оккупировали восточную часть республики в 2017 году.

Сенатор не исключил, что прибыль от продажи США сирийской нефти будет уходить террористам

Джабаров отметил, что в свое время американцы содержали террористов на свои деньги, но затем решили поменять тактику и расплачиваться с боевиками за счет сирийских богатств, прикрываясь словами о «защите» от членов террористических группировок. В будущем, как считает парламентарий, международное сообщество осудит Вашингтон за преступные действия.

По мнению сенатора, США нацелены создать в Сирии условия нестабильности для дискредитации власти республики. Для этих целей американское руководство привлекло наемников из Blackwater. По информации Федерального агентства новостей, в Сирию были направлены несколько тысяч членов этой ЧВК.

США незаконно добывают и экспортируют сирийскую нефть при поддержке курдских боевиков, захвативших территории по договоренности с террористической группировкой «Исламское государство»1 (организация запрещена в России. — Прим. ФАН).

Минобороны РФ ранее обнародовало доказательства преступных действий США. На кадрах видно, как американцы осуществляют транспортировку сирийских ресурсов, нелегально вывозя нефть из страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: ПолитЭксперт
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