Москва, 11 ноября. США создают точки напряженности для противостояния официальному Дамаску, размещая свои войска на территории Сирии, заявил российский сенатор Владимир Джабаров, комментируя решение Вашингтона оставить в САР несколько сотен военных для «защиты» нефтяных месторождений от террористов.

По словам члена Совета Федерации, американцы, желая контролировать нефтепромысел в республике, заблокируют доступ официальному Дамаску к ресурсам.

«Кто будет пользоваться этими доходами от нефти? Конечно же враждебная Асаду (президент Сирии Башар Асад. — Прим. ФАН) оппозиция, не исключено, что рано или поздно прибыль начнет уходить террористическим группировкам», — указал первый заместитель председателя Совфеда по международным делам.

Примечательно, что ранее США признались, что все доходы от продажи сирийской нефти достаются курдским боевикам, которые оккупировали восточную часть республики в 2017 году.

Джабаров отметил, что в свое время американцы содержали террористов на свои деньги, но затем решили поменять тактику и расплачиваться с боевиками за счет сирийских богатств, прикрываясь словами о «защите» от членов террористических группировок. В будущем, как считает парламентарий, международное сообщество осудит Вашингтон за преступные действия.

По мнению сенатора, США нацелены создать в Сирии условия нестабильности для дискредитации власти республики. Для этих целей американское руководство привлекло наемников из Blackwater. По информации Федерального агентства новостей, в Сирию были направлены несколько тысяч членов этой ЧВК.

США незаконно добывают и экспортируют сирийскую нефть при поддержке курдских боевиков, захвативших территории по договоренности с террористической группировкой «Исламское государство»1 (организация запрещена в России. — Прим. ФАН).

Минобороны РФ ранее обнародовало доказательства преступных действий США. На кадрах видно, как американцы осуществляют транспортировку сирийских ресурсов, нелегально вывозя нефть из страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.