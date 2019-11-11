Фотоальбом о ЛНР презентовали в Луганске в честь пятилетия Народной милиции

Луганск, 11 ноября. Презентация патриотического фотоальбома «Пять лет на страже Донбасса», посвященного годовщине образования Народной милиции ЛНР, состоялась в «Луганском информационном центре», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко рассказал, что альбом включает главы, посвященные подразделениям и родам войск Народной милиции. В сборнике широко освещена военная и гуманитарная деятельность оборонного ведомства республики.

«Альбом подготовлен при поддержке журналистов из информационных агентств ЛНР и иностранных фотокорреспондентов. Эти фотографии отображают историю создания не только Народной Милиции, но и ЛНР, что позволит людям понять, какие тяготы и лишения перенесли военные и жители республики», — сказал Филиппоненко.

Тексты в альбоме написаны на русском и английском языках. По словам Филипоненко, важно, чтобы книгу прочли иностранцы и осознали, какой сложнейший путь прошла ЛНР.

«Альбом распространяется свободно, его передадут в учебные учреждения и библиотечные фонды республики. Электронную версию издания вы можете скачать на официальном сайте Народной милиции. Она находится в открытом доступе», — добавил офицер Народной милиции ЛНР.

Офицер рассказал, что большая часть фоторабот сделана фотокорреспондентом «Луганского информационного центра» Мариной Сулименко.

На презентации присутствовал финский журналист и аналитик Янус Путконен. Он был одним из первых, кто получил экземпляр нового альбома.