Сирия новости 12 ноября 07.00: ХТШ угрожают истребить жителей Идлиба, террористы ИГ убили священника

Сирия, 12 ноября. Боевики «Ан-Нусры» угрожают жителям Идлиба, террористы ИГИЛ1 убили священника в Заевфратье, итальянские солдаты пострадали при взрыве в Ираке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Армия Турции и союзные силы: остановили «джихад-мобиль» под Сулуком, нашли склад оружия курдских боевиков в Ракке, атаковали курдских боевиков в Алеппо.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ, запрещено в РФ): убило священника армянско-католической церкви в Дейр-эз-Зор.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: распространили аудиозапись с угрозами жителям Идлиба, протестующим против грабежа со стороны террористов.

Международная коалиция: провела рейд против ИГИЛ в Заевфратье.

Провинция Алеппо

Представители протурецких сирийских формирований заявили об атаке на диверсионный отряд курдских террористов в провинции Алеппо. Источник в Twitter (@AleppoAMC) сообщает, что курдские боевики попытались проникнуть через линию фронта в районе Шейх-Исса на севере Алеппо, в районе Мареа. Несколько курдских боевиков были уничтожены.

Провинция Дейр-эз-Зор

Силы международной коалиции во главе с США вместе с курдскими боевиками провели операцию против «спящей ячейки» ИГИЛ в сирийском Заевфратье, в восточной части провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщают курдские источники (@RojavaNetwork), в городе Хаваидж удалось захватить живыми нескольких боевиков ИГИЛ во главе с полевым командиром по имени Хамам аль-Лафи.

Армянский священник Ханна Ибрагим и его отец Ибрагим Ханна Бидоу были застрелены неизвестными в провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщает источник в Twitter (@DeirEzzor24) священник вместе с отцом направлялись из Камышлы в Дейр-эз-Зор, чтобы наблюдать за восстановлением церкви в городе. Ответственность за убийство священника армянской-католической церкви взяли на себя террористы группировки «Исламское государство». Как сообщает другой источник (@EuphratesPost), медиаисточники ИГИЛ взяли на себя ответственность за убийство, которое произошло близ деревни Аз-Зар.

Провинция Идлиб

Медиаисточники, связанные с действующей на территории Идлиба террористической коалицией «Хайят Тахрир аш-Шам», распространили аудиозапись голоса высокопоставленного союзника группировки, который обвинил протестующих в Идлибе в «преступлении против ислама». Напомним, жители Идлиба поднялись на массовые протесты против террористов «Джебхат ан-Нусры1» (запрещена в РФ) из-за очередных поборов — нового «налога» на производство оливкового масла. Террористы жестко подавили выступления в городе Кафр-Тахарим, что привело к волнениям по всему Идлибу.

В распространяемых аудиозаписях член марионеточного «правительства национального спасения» Абу Яман Хомси объявил любого, кто выступает против власти джихадистов, «врагом ислама», которого «разрешается убить правоверному». Главаря террористов Абу Мухаммеда аль-Джулани он назвал «вождем правоверных», а протестующих — «псами Асада», сообщает агентство Nedaa. По всей видимости, информационная кампания вокруг этой аудиозаписи — способ «Тахрир аш-Шам» запугать жителей Идлиба, пригрозив им уничтожением как «неверным».

Провинция Ракка

Новостной источник в Twitter (alkhabour21) утверждает, что протурецкие силы смогли остановить «джихад-мобиль», снаряженный мощной бомбой, на въезде в населенный пункт Хамам ат-Туркман (расположен в провинции Ракка к югу от города Сулук). Область находится в зоне безопасности под контролем протурецких сил, подробности нападения неизвестны.

Между тем Минобороны Турции объявило об обнаружении склада вооружения курдских террористов в районе деревни Шурук к югу от Телль-Абъяда. Новостной источник в Twitter (@HalabTodayTV) приводит сообщение турецкого военного ведомства об обнаружении СВУ, оружия и боеприпасов на одном из складов в этом районе.

Ирак

Пятеро военнослужащих контингента НАТО в Ираке получили ранения в результате мощного взрыва. Как сообщает Anna News, взрыв произошел на пути следования колонны НАТО в районе города Киркук. Пострадали пятеро итальянских военных инструкторов, которые занимаются подготовкой сотрудников сил безопасности Ирака. Виновник нападения на данный момент неизвестен, пострадавшие итальянцы доставлены в госпиталь Багдада.

1 Организация запрещена на территории РФ.