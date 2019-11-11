США обустраиваются на севере Сирии, чтобы продолжить воровство и контрабанду нефти

Москва, 11 ноября. США перестали скрывать факты грабежа сирийских месторождений в Дейр-эз-Зоре. Об этом заявил политолог, гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

Ранее глава объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли сообщил, что около 500–600 американских военнослужащих остаются на территории Сирии. При этом ранее Минобороны РФ предоставило доказательства того, что сирийскую нефть и до, и после разгрома террористов в Заевфратье добывали и вывозили из САР под охраной американских военных. Доходы США с этого «бизнеса» превышают 30 миллионов долларов ежемесячно.

Алексей Мухин считает, что увеличение числа американского контингента в богатых нефтью районах Сирии свидетельствует о следующем — США совершенно перестали скрывать факт кражи нефти и обустраиваются на севере САР, чтобы продолжить воровство и контрабанду «черного золота».

«США обустраиваются на севере Сирии для того, чтобы продолжить контрабандный вывоз нефтегазовых ресурсов. Судя по всему, они стараются обезопасить свою совершенно незаконную деятельность и уже перестали стесняться», — сказал Мухин в комментарии iReactor.

Он отметил, что в этой связи возникают серьезные вопросы к США касательно правомерности подобного рода «активности». Особенно, когда речь идет о привлечении крупных американских компаний к нарушению права.

«Мы уже привыкли к таким непосредственным действиям Пентагона, хотя привычка плохая, конечно. Но привлечение законопослушных крупных компаний — это, конечно, что-то новенькое», — резюмировал Мухин.

Президент Сирии Башар Асад отмечал, что США занимаются разграблением нефтяных месторождений САР.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что попытки США ограбить Сирию и забрать под свой контроль нефтяные промыслы страны противозаконны. По словам министра иностранных дел РФ, Москва будет настаивать на том, чтобы правительственная армия Сирии максимально оперативно заняла всю территорию САР.

23 октября президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные останутся в районах нефтяных месторождений восточного Дейр-эз-Зора в Сирии. Под контролем проамериканских курдских отрядов находятся крупнейшие нефтяные поля САР: Аль-Омар, Аль-Танак и другие.

Напомним, после начала боевых действий в Сирии большая часть нефтяной инфраструктуры страны оказалась в руках разрозненных террористических группировок. В 2014 году она перешла под контроль запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1. Курдские вооруженные формирования, которые поддерживаются со стороны США, заняли нефтяные поля на восточном берегу Евфрата в 2017 году.

1 Организация запрещена на территории РФ.