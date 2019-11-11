Из-за кризиса НАТО изменится расклад в Евросоюзе. Колонка Евгения Беня  

Как проинформировало издание The Economist, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в состоянии «смерти мозга», так как координация по стратегическим решениям между США и союзниками по альянсу полностью отсутствует.

Макрон утверждал, что в данный момент европейцы больше не могут рассчитывать на военную защиту США и находятся «на краю пропасти», а значит, необходимо наращивание европейскими странами оборонных возможностей.

Канцлер Германии Ангела Меркель осудила высказывание коллеги. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг также выразил несогласие с заявлением президента Франции. Между тем и Меркель, и Столтенберг в известной мере здесь проявили лукавство.

В прошлом году портал Spiegel Online обратил внимание на расхождения во взглядах на будущее ЕС у Меркель и Макрона. Меркель не поддержала проект создания некоего «ядра Европы» из нескольких избранных стран.

«Единственным пунктом, в отношении которого пожелания Меркель и Макрона сходятся, было предложение о создании армии Евросоюза, которая бы финансировалась из оборонного бюджета в рамках общей европейской оборонной культуры», — отмечали авторы статьи.

Следовательно, на самом деле Меркель сходится с Макроном в том, что НАТО в полной мере больше не может обезопасить европейцев, а значит, назрела необходимость в создании альтернативной общеевропейской армии, за которую Европарламент проголосовал в 2017 году.

Что же касается Столтенберга, который, исходя из образа Макрона, сам часть «умирающего мозга» НАТО, то тот, признаваясь в кризисе своей организации, ранее прямо заявлял, что «не испытывает никаких иллюзий по поводу того, что сохранять единство среди 29 стран — членов НАТО — простая работа».

В России же считают, что целью создания НАТО была конфронтация, однако не берутся определять, какие «части» организма Североатлантического альянса мертвы, а какие живы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«НАТО живо или мертво и какие части у этого альянса находятся в коматозном состоянии, не нам решать, — заявил представитель Кремля, — мы не патологоанатомы».

Действительно, жив ли еще чей-то мозг, решать врачам, но то, что НАТО довольно давно уже переживает все более усугубляющийся кризис — неопровержимый факт. Еще в начале 2010-х годов в Евросоюзе основательно поднимался вопрос о целесообразности существования альянса. После добровольного воссоединения Крыма с Россией весной 2014 года действующий на тот момент генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен поспешил заявить, что «НАТО возвращается» и что нынешний кризис «должен привести к увеличению оборонных инвестиций в Европе». Так что, если бы не муссируемый в последние пять лет миф о некой «российской военной угрозе», НАТО, возможно, не дожила бы до своего 70-летия в 2019 году.

В июне прошлого года Столтенберг высказался о необходимости при наличии разногласий продолжать упорно работать на фоне глобальных угроз и действий России.

Сразу после своего вступления в должность президента США Дональд Трамп определил блок НАТО «устаревшим» и потребовал от ряда стран и, прежде всего Германии, «выплатить огромные суммы за предыдущие годы» военному альянсу. Это, по сути, означало, что США при Трампе более не хотят считать Евросоюз привычно кровно связанным с военно-промышленным комплексом США.

Некоторое время назад недовольный Трамп разместил в Twitter таблицу вложений членов НАТО в этот блок. Исходя из нее, установленный порог в 2% ВВП выполняют только семь стран: США (3,42%), Греция, Эстония, Великобритания, Румыния, Польша и Латвия. У Литвы этот показатель — 1,98%. Кстати, Трамп в той же записи обратил специальное внимание на то, что Дания не в полной мере финансирует НАТО, хотя это «богатая страна». Он написал, что Копенгаген расходует на НАТО только 1,35% своего ВВП. Тем самым, президент США пытался надавить на датское правительство в связи с желанием Вашингтона приобрести Гренландию.

Давя на ведущие страны ЕС по комплексу вопросов, и не только военно-стратегических, в ответ Вашингтон получил вот-вот способный перейти в стадию реализации проект альтернативной НАТО армии Евросоюза, построенной на основе взаимодействия Парижа и Берлина.

Параллельно этому разыгрывание анти-германской карты становится отлаженным инструментом Варшавы в ее устремлениях выйти на первые роли в Евросоюзе. Вашингтон в свою очередь обеспокоен проектом армии ЕС. Возможно, еще и поэтому польский президент Анджей Дуда осенью 2018 года поспешил во время переговоров с Трампом позвать в Польшу «больше солдат», создать там американскую военную базу, так как «присутствие армии США необходимо, чтобы защитить американские интересы». К тому же в последние месяцы и Трамп грозил Германии перекинуть с ее земель часть инфраструктуры НАТО в Польшу.

Варшава нарочито подчеркивает, что тесное взаимодействие с Вашингтоном для нее ценнее вынашиваемого французским лидером укрепления единства ЕС. В политической элите почти 40-миллионной Польши уже стали преобладать представления о том, что «сильная Rzeczpospolita» заменит для Штатов в Европе Великобританию, так как та занята разводом с Брюсселем, а Польша – преданный агент влияния США внутри ЕС, тем более граничащий с Россией.

В бюллетене польского правительственного Института международных отношений обозначено, что сближение Франции с Россией может подорвать единство НАТО. Польские аналитики обеспокоены тем, что Макрон выступает за сбалансированность с Россией, в том числе для противостояния растущему влиянию Китая в Европе.

Новость о том, что Хорватия, Венгрия, Словакия и Словения договорились о создании совместного командования силами специальных операций — и соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте НАТО — прямо свидетельствует: в приближении к созданию общеевропейской армии в Североатлантическом альянсе зреют перемены, связанные с альтернативными попытками прагматичного разно-векторного сотрудничества стран, исходя из решения взаимных текущих задач. Такой подход, очень вероятно, придет на смену комплексному видению НАТО, когда в его деятельности, как правило, были так или иначе задействованы одновременно все члены.

Ядро же будущей автономной от НАТО армии Евросоюза, исключительно сосредоточенной на европейских интересах, составят именно западные страны материкового Старого света, не выплачивающие НАТО затребованных 2% от собственного ВВП.

Примерно к такой вот обновленной конфигурации ведет нынешний кризис НАТО. При этом ждать распада Североатлантического альянса и даже резкого сокращения его членов преждевременно.