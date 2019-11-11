Приговоренный к пожизненному сроку американец потребовал свободы после клинической смерти

Айова, 11 ноября. Апелляционный суд Айовы счел спорным ходатайство заключенного Бенджамина Шрайбера. Мужчина, приговоренный к пожизненному сроку, просил после случившейся с ним клинической смерти позволить продолжить ему «жить своей жизнью».

Свое заключение американец считает незаконным. Дело в том, что в 2015 году мужчина пережил клиническую смерть, а значит, по мнению Шрайбера, технические обязательства он полностью выполнил.

Мужчина подал несколько безуспешных апелляций. В качестве основного аргумента он выдвигал тот факт, что был реанимирован против воли, а значит, его «приговор истек».

«Меня приговорили к пожизненному лишению свободы, а не к «пожизненному лишению свободы плюс один день», — приводит слова заключенного «New York Times».

Служителей Фемиды доводы заключенного не убедили.

«Шрайбер либо еще жив, в этом случае должен остаться в тюрьме, либо он фактически мертв, и в этом случае само обращение в суд является спорным», — отметила судья Аманда Поттерфилд.

В том, что свободы Шрайберу не видать, уверены российские эксперты.

«Приговор в виде пожизненного заключения говорит о тяжести преступления. Шрайбера признали виновным в убийстве мужчины рукоятью топора в 1996 году. Это лишний довод для того, чтобы не выпускать осужденного из тюрьмы». — отметил вице-президент Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов, передает телеканал «360».

Действие американских врачей, спасших жизнь заключенного Ионов счел полностью оправданными, ведь они выполняли свой долг и, поступи иначе, сами могли бы оказаться на скамье подсудимых.

Привел в пример правозащитник и российские места заключения:

«Закон распространяется на всех одинаково. У нас даже в СИЗО приезжает скорая помощь».

Ионов также отметил, что в России подобных прецедентов пока еще не было, и, скорее всего, шансы на победу американца также ничтожно малы. В США случай подобного обращения был отмечен в 1988 году. Убийца двух нью-йоркских полицейских Джерри Розенберг заявил судьям, что был технически мертв во время операции на сердце. Однако судья прошение отклонил, отметив, что раз Розенберг присутствует в зале суда, значит он жив.