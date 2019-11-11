Эксперт заявил о скором увеличении американского контингента в Сирии ради кражи нефти

Около 500-600 военнослужащих США остаются на территории Сирии, но аналитики полагают, что в ближайшее время численность американского контингента в нефтеносных сирийских районах увеличится в разы — ради продолжения разграбления Вашингтоном нефтяных месторождений САР.

О том, что в Сирии на данный момент находятся порядка 500-600 американских военных, сообщил глава объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

Напомним, американский президент Дональд Трамп объявлял о выводе военнослужащих США, которых, к слову, в Сирию никто не приглашал, после начала турецкой военной операции «Источник мира», проводившийся против курдских боевиков на северо-востоке Сирийской Арабской Республики.

Но несмотря на слова Трампа о выводе солдат, США заявили, что оставят своих военных на северо-востоке Сирии, чтобы помогать курдским боевикам контролировать нефтяные месторождения и заниматься контрабандой черного золота, принадлежащего сирийскому народу.

Минобороны РФ обнародовало доказательства совершения американцами этого международного преступления, а министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что противозаконная «попытка США ограбить САР и забрать под свой контроль нефтяные промыслы» создают серьезный раздражитель на севере Сирии и не способствуют урегулированию ситуации.

«Будем настаивать на том, чтобы сирийская армия максимально быстро занимала всю территорию своего государства», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

По мнению директора Института актуальной экономики Никиты Исаева, это обстоятельство будет способствовать многократному увеличению американского военного контингента в САР в ближайшее время.

«Американский контингент, который продолжает располагаться на севере Сирии, очевидно, призван не военные задачи решать и бороться с терроризмом, а охранять интересы США в нефтяной сфере на территории так называемого Курдистана. В этой связи стоит признать, что заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и его противников о необходимости вывода войск и завершения активной фазы присутствия американских военных в Сирии — это не более чем внутриполитическая борьба в рамках президентской избирательной кампании в США. При этом Вашингтон не планируют оставлять Ближний Восток и, в частности, Сирию без своего влияния или, как они считают, доминирования», — уверен политолог.

По словам Исаева, сегодня США считают военные операции на территории Сирии фактически завершенными и занимаются разграблением нефтеносных районов страны.

«Поэтому я считаю, что контингент в 500 человек в ближайшее время может возрасти до нескольких тысяч из-за серьезного сопротивления этому со стороны как стран, находящихся в зоне военных действий, — в первую очередь, Ирана, Турции, Сирии, саудитов, так и других игроков в регионе. В первую очередь, конечно, России, которая вместе с Турцией считает, что американцам не имеет смысла мешать им как гарантом безопасности и посредникам в урегулировании ситуации в Сирии», — объяснил Никита Исаев.

Напомним, о преследовании Вашингтоном экономических интересов в Сирии говорится давно. В феврале 2019 года ливанский журналист Фирас Шуфи опубликовал на Youtube документальную ленту, в которой прямо говорится о сотрудничестве США и поддерживаемых ими курдских вооруженных формирований с террористами запрещенной в РФ группировки ИГ1. Анонимный военный источник в спецподразделении Сирийской арабской армии рассказал Фирасу, что террористы ИГИЛ1 работали в Сирии под прикрытием американских военных и курдских боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF). При этом Вашингтон, по его словам, просто имитировал борьбу с ИГ ради картинки в СМИ, а на самом деле террористы среди курдских бандгрупп SDF. Сирийцы не сомневаются, что американцы контролируют отдельные регионы республики, только чтобы незаконно добывать нефть на восточном побережье Евфрата и продавать ее.

О том, что США в Сирии обеспечивали безопасность источников нефти заявлял ранее и глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич. Кроме того, 8 ноября стало известно, что в САР орудуют наемники американской ЧВК Blackwater, ранее находившейся в Ираке. Там они расстреливали мирных жителей, а теперь наводят «свои порядки» в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.