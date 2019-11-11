В Ливии опровергли информацию об участии военных РФ в антитеррористической операции ЛНА

Триполи, 11 ноября. Утверждения о присутствии российских военных в Ливии не соответствуют действительности. Об этом заявил министр иностранных дел и международного сотрудничества временного правительства Ливии в Тобруке Абдель Хади аль-Хувейдж.

По его словам, то, что распространяется в СМИ о присутствии российских войск в Ливии для поддержки государственной армии, полностью расходится с реальностью.

В интервью газете Financial Africa Аль-Хувейдж заявил, что эта информация является ложной и публикуется людьми, которые не полностью осведомлены о фактах на местах.

Чтобы избежать дезинформации, уверен он, необходимо устранить все угрозы, исходящие от террористов (связанных с ПНС.— Прим. ФАН), чтобы начать создавать институты посредством свободных, демократических и прозрачных выборов.

Напомним, в настоящее время запад Ливии контролируется террористами Правительства национального согласия (ПНС), которое было искусственно создано при поддержке ООН и Европейского союза, а восток страны находится под контролем избранной демократическим путем Палаты Представителей.

В начале апреля Ливийская Национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара начала операцию «Аль-Карама», цель которой — освободить Триполи от незаконных вооруженных формирований. По данным некоторых СМИ, в боях против террористов ПНС принимает участие российская ЧВК «Вагнера», однако доказательств этого до сих пор не было предоставлено.