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«Одноклассники» разрешили пользователям звонки в группах

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«Одноклассники» разрешили пользователям звонки внутри соцсети

Москва, 11 ноября. Российская социальная сеть «Одноклассники» запустила инструменты виртуальной телефонии для групп, об этом говорится в пресс-релизе компании.

Пользователи могут совершать голосовые и видеозвонки в группы, не выходя из социальной сети. Администраторам групп разрешили настраивать, перераспределять и делать запись звонков для общения с клиентами.

Компания «Ситимобиль» одной из первых запустила тестовый режим вызова такси через сервис «Одноклассников». Фунцию звонков добавляют и другие организации, в их числе Национальный центр финансовой грамотности, «ОРБИ», сообщество учителей России.

В пресс-службе ОК отмечают, что запуск виртуальной телефонии является важным этапом развития системы для бизнеса.

«Львиная доля коммуникаций бизнеса и клиентов уже давно проходит в соцсетях», — рассказала директор по продуктам в «Одноклассниках» Марина Краснова.

Новые возможности ОК помогут создать полноценный колл-центр, добавила специалист.

Ранее сообщалось, что в Москве 12-13 декабря состоится одна из крупнейших выставок в сфере высоких технологий «Неделя Российского Интернета». В этом году организаторы изменят формат конференции.

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