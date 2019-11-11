Сотрудницу Reuters заподозрили в вымогательстве крупной суммы за «хвалебную» статью

Москва, 11 ноября. Информационное агентство Reuters вновь оказалось в центре скандала, на этот раз из-за сотрудницы издания Татьяны Вороновой, которая стала фигурантом дела о вымогательстве крупной денежной суммы. Об этом сообщил ряд Telegram-каналов.

По их данным, в Следственный комитет поступило заявление, в котором указывалось, что Воронова могла вымогать 20 тысяч долларов в обмен на «правильное» освещение фактов и событий в своем материале. За немалую сумму сотрудница Reuters обещала сделать статью «хвалебной», иначе она намеренно получилась бы «разгромной».

Передачу наличных Вороновой правоохранители зафиксировали посредством систем аудио- и видеонаблюдения. По факту произошедшего организована проверка, сообщил близкий к органам источник «Политики Сегодня». При этом на просьбу издания прокомментировать информацию Reuters ответило более чем оскорбительно.

Обратить внимание стоит на саму Воронину, которую в журналистском кругу считают одной из самых продажных сотрудниц. Она пишет статьи о банковском секторе, ссылаясь в них на анонимные источники. Благодаря этому автор составляет обличительные материалы о российских бизнесменах. Описанная ранее ситуация может свидетельствовать о том, что сведения сотрудница Reuters добывала никак иначе, чем шантажом.

Помимо самой Вороновой, согласно данным СМИ, к практике публикаций заказных материалов по «черному прейскуранту» причастны также Кирилл Сухотский, Дмитрий Жданников, Екатерина Голубкова и Мария Цветкова.

Последняя не так давно незаконно вторглась в медцентр «СОГАЗ». Сотрудница Reuters приставала к пациентам, а также проводила фото- и видеофиксацию окружающей обстановки. Руководство клиники написало заявление в полицию. В обращении указывалось, что Цветкова создала препятствия для оказания медпомощи, нарушила санитарные нормы и незаконно получила доступ к врачебной тайне.

После этого руководитель «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» Андрей Трошев написал министерству иностранных дел РФ. Он попросил ведомство обратить внимание на непрозрачную деятельность агентства Reuters в России и лишить его аккредитации за аморальное поведение сотрудников и нарушение законов страны.

Отметим, что в целом российский штаб Reuters нацелен на создание негативной повестки вокруг России. Позитивные новости издание публикует в крайне сжатом формате.

Ранее компания «Роснефть» обвинила Reuters в информационной диверсии из-за публикации материала, в котором утверждается, что Венесуэла якобы обходит американские санкции с помощью российской корпорации. Статью в компании назвали «откровенной ложью».