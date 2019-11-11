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США грабят Сирию под предлогом защиты «демократических ценностей»

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США грабят Сирию под предлогом защиты «демократических ценностей»Москва, 11 ноября. США воруют нефть в Сирии, прикрываясь громкими заявлениями о «защите демократических ценностей». Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Эксперт отметил, что действия США в Сирии обусловлены исключительно финансовыми интересами. При этом Сирия далеко не первое государство в ближневосточном регионе, которое стало жертвой грабительской политики Вашингтона.

«Главная цель США была и есть – личная выгода, в том числе нефть. Где ее нет, они туда и не лезут. Это простая вещь, которая бросается в глаза», — пояснил Литовкин.

Он также добавил, что при разграблении других государств Вашингтон всегда прикрывается громкими заявлениями о «защите демократических ценностей и прав человека», передает «НьюИнформ».

Ранее министр обороны США Марк Эспер заявил, что Вашингтон оставит под своим контролем нефтяные месторождения в Сирии. При этом в Пентагоне подчеркнули, что США готовы использовать свои вооруженные силы для «защиты нефтяных ресурсов в Сирии».

Федеральное агентство новостей неоднократно сообщало о том, что США осуществляют незаконную добычу и экспорт сирийской нефти при поддержке курдских боевиков, захвативших нефтяные месторождения по договоренности с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России).

При этом в свое время власти Сирии вложили большие средства в развитие нефтяных месторождений на севере республики, однако теперь курдские террористы и США воруют природные ресурсы, которые принадлежат народу Сирии.  Доказательства данного преступления ранее были представлены министерством обороны России.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: «НьюИнформ»
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