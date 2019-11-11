США оставили в Сирии 500 солдат, чтобы дальше воровать нефть, считает эксперт

Москва, 11 ноября. США без разрешения вторглись в Сирию и теперь нагло воруют нефть этой страны, чтобы поправить свой бюджет, считает полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Эксперт напомнил, что военные кампании в Сирии и Афганистане обошлись США очень дорого, поэтому они решили поправить свой бюджет с помощью разграбления ресурсов САР.

«Они вторглись в чужую страну без приглашения, теперь захватили нефтеносные районы и торгуют нефтью», — подчеркнул он в комментарии Nation News.

Матвийчук также напомнил о заявлении председателя объединенного комитета начальников штабов ВС Соединенных Штатов генерала Марка Милли о том, что на территории Сирии в настоящее время находятся около 500–600 американских солдат.

Собеседник NN также выразил уверенность, что эти пять сотен военнослужащих США будут выполнять в Сирии чисто охранные функции.

«Американцам психологически важно остаться на территории, оставить свой флаг и так далее. Понятно, что они в любой момент могут нарастить силы», — пояснил он.

Кроме того, Матвийчук обратил внимание на то, что глава МИД РФ Сергей Лавров ранее поднимал тему воровства Штатами сирийской нефти на заседаниях Совбеза ООН, но никакой реакции не последовало, хотя «факт налицо — страна без приглашения вторглась в другую страну и грабит ее природные ресурсы».

Кроме того, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич обращался к генсекретарю ООН Антониу Гуттерешу. Малькевич сообщил, что присутствие США в Сирии грубо нарушает международное право, и потребовал осудить действия Белого дома.

В октябре Минобороны РФ представило фото-доказательства того, что США занимаются незаконным вывозом нефти из Сирии. В ведомстве уточнили, что Штаты ежемесячно получают с продажи сирийского черного золота почти 30 миллионов долларов.

В начале ноября Федеральное агентство новостей провело расследование, выяснив, что активную помощь в этом властям США оказывают наемники из американской ЧВК Blackwater, которая до этого орудовала в Ираке, где занималась расстрелами мирных жителей. Blackwater напрямую сотрудничает с Пентагоном.

Нефтяные поля в Сирии оккупировали курдские формирования, которым Штаты оказывают активную поддержку. 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об антитеррористической военной операции «Источник мира». Ее целью была зачистка приграничной зоны Турции и Сирии от курдских боевиков и создание зоны безопасности. Курды же по примеру США под предлогом борьбы с ИГ1 захватили территории на востоке САР, где начали притеснять мирное население — арабов-суннитов.

1 Организация запрещена на территории РФ.