Соболь отомстила за иск лапшичной «Тянем-потянем», натравив проплаченных троллей Навального

Юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь в своих соцсетях опубликовала пост о волне негативных комментариев, которые снизили рейтинг московской лапшичной «Тянем-потянем». Ранее владелец заведения Виталий Толканов подал иск на ФБК из-за ущерба во время несанкционированных митингов. Журналистка Леся Рябцева посетила скандальное место, на личном опыте опровергнув фейковые комментарии оппозиционеров.

Соболь сообщила в соцсетях о череде негативных отзывов в адрес московской лапшичной «Тянем-потянем», подавшей иск на нее саму и ее коллегу по ФБК Георгию Албурову. Несостоявшийся политик не скрывает, что причина не в качестве лапши, а в мести бизнесменам, попытавшимся возместить убытки.

Атака фейков на лапшичную

Владелец лапшичной «Тянем-потянем» Толкалов обратился в Симоновский суд Москвы с требованием возместить ущерб от незаконного митинга 27 июля в Москве. Убытки оценены в 100 тысяч рублей. Заявление было подано ранее, однако его не приняли из-за нарушений, которые уже устранены.

Новость об иске вызвала массированную атаку ботов, напавших на заведение. Негативные отзывы в Facebook, Zoon.ru и на других площадках резко обрушили рейтинг лапшичной. Одни пользователи не скрывают, что мстят за иск. Другие позиционируют себя как недовольных посетителей, но прозрачно намекают, что причина не в лапше.

«Кухня некачественная и дорогая. В общем, бойкот этому гнусному заведению. Пусть туда ходят сторонники «Единой России» и Собянина», — пишет один из пользователей.

К слову, на прочих площадках, например, в «Яндексе», отзывы о лапшичной положительные.

Журналистка Леся Рябцева решила самостоятельно проверить правдивость отзывов, посетив с семьей «оппозиционно-нелюбимую» лапшичную. На мобильный телефон она сняла короткий «репортаж» о походе в ресторан. Как оказалось, он является частью фудкорта, о чем не знали оппозиционные комментаторы, которые штамповали фейковые отзывы. Рябцева также уточнила, что ей понравилась качество еды и отношение сотрудников, что так же идет в разрез с лживыми комментариями.

Проплаченные «боты Навального»

Известно, что на многих сайтах отзывы можно приобрести. Впрочем, Соболь могла и не привлекать сторонних ботов, ведь на главу ФБК Алексея Навального работает бригада троллей, штаб которой полиция обнаружила в августе в Марьино. Платные комментаторы используются блогером для продвижения своих идей аудитории соцсетей и травле оппонентов.

В августе произошел аналогичный случай с рестораном «Армения». Поданный на организаторов митинга 27 июля иск обернулся шквалом негативных отзывов на заведение, оставленных в TripAdvisor и на Facebook. TripAdvisor оперативно закрыл комментарии, чего не сделал Facebook.

История с лапшичной очень показательна: Навальный, Соболь и им подобные используют один и тот же метод травли «нежелательных лиц». Инструментом их манипуляции стали платформы для общения в Интернете, где можно в свободной форме без ограничений «промывать мозги» другим пользователям. Особенно просто реализовывать подобные вещи на западных сервисах, которые имеют очень лояльные требования к публикациям. Фейковый контент всегда можно раскрутить при помощи рекламы или «покупки» ботов, которые обеспечат максимальное распространение лживой информации.

Ранее бывший заместитель главы московского штаба Навального Виталий Серуканов рассказал, зачем Навальный продает Соболь КПРФ за 50 миллионов рублей.