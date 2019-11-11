Несколько взрывов прогремели в сирийском Камышлы, есть жертвы

Дамаск, 11 ноября. Несколько мощных взрывов прогремели в городе Камышлы, расположенном на северо-востоке Сирии вблизи от границы с Турцией. По информации СМИ, есть погибшие и раненые.

Как передает телеканал Ikhbariyа, на улице аль-Вахда взорвался заминированный автомобиль. По информации телеканала, второй взрыв прогремел на той же улице рядом с больницей.

В то же время SANA сообщает о трех взрывах в Камышлы. По информации агентства, при теракте погибли трое мирных жителей. Еще пять человек были ранены.

По информации местных источников, к взрывам могут быть причастны боевики из курдских вооруженных формирований.

Напомним, с 9 октября Турция проводила на севере Сирии антитеррористическую операцию, получившую название «Источник мира». Как заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, военные действия были направлены на уничтожение террористической угрозы на границе двух стран. В первую очередь речь шла об освобождении приграничных территорий от курдских боевиков из «Демократических сил Сирии» (SDF), которых Анкара считает связанными с признанной в Турции террористической Рабочей партией Курдистана.

22 октября в Сочи состоялись переговоры российского лидера Владимира Путина и президента Турции. По итогам переговоров главы государств подписали меморандум о взаимопонимании. Согласно документу, 23 октября на сирийскую сторону границы САР и Турции за пределами зоны операции «Источник мира» были введены подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы для отвода курдских отрядов от границы на 30 километров. Также, в соответствии с достигнутыми в Сочи договоренностями, реализуется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции «Источник мира».