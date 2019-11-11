Путин и Си Цзиньпин запустят «Силу Сибири» в режиме телемоста

Москва, 11 ноября. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в декабре этого года в режиме телемоста запустят трубопровод «Сила Сибири» и таким образом дадут старт поставкам газа в Китай по восточному маршруту. Об этом рассказал помощник главы РФ Юрий Ушаков.

«В декабре в режиме телемоста Владимир Путин и Си Цзиньпин дадут старт поставкам российского природного газа в Китай по восточному маршруту», — сказал Ушаков.

Он уточнил, что РФ занимает лидирующие позиции по поставкам нефти в Китай. Ушаков напомнил об успешной реализации проекта «Ямал СПГ», кроме того китайские партнеры вошли в число акционеров второго крупного проекта «Новатэка» — «Арктик СПГ-2». Москва и Пекин также развивают многоплановое сотрудничество в сфере мирного атома.

«Сила Сибири» — совместный проект «Газпрома» и китайской CNPC, который предполагает строительство газопровода для поставок топлива из Якутии в Приморский край и Китай. Соответствующий договор стороны подписали в 2014 году, его заключили на 30 лет. Соглашение предполагает поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай ежегодно.

В конце октября «Газпром» закончил процесс заполнения газопровода «Сила Сибири». Теперь газ соединяет между собой якутское Чаяндинское месторождение и приграничную газоизмерительную станцию около Благовещенска. Линейная часть газопровода подготовлена к началу трубопроводных поставок российского газа в Китай.

Ранее глава МИД Китая Ван И отметил, что Пекин намерен развивать отношения с Москвой по всем направлениям. По его словам, стратегическое сотрудничество двух стран к настоящему моменту достигло беспрецедентно высокого уровня.