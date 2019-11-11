Смертельную дозу водки вычислили в Минздраве РФ

Москва, 11 ноября. Заведующая отделением профилактики факторов риска центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина назвала смертельную дозу водки.

Халтурина прокомментировала попадание России на седьмое место в рейтинге самых пьющих стран, который составила Организация экономического развития и сотрудничества (ОЭСР). В стране на одного человека приходится 11,1 литра в год.

Представитель Минздрава отметила, что жители страны много пью в праздники и на выходных. По ее информации, в среднем россияне могут выпить литр водки — это смертельно опасная доза.

По мнению специалиста, в России нет проблемы высокого потребления алкоголя. Камнем преткновения является любовь россиян к крепким спиртным напиткам, которая приводит к «экстремальным формам опьянения». Для сравнения эксперт привела жителей Европы, которые пьют равномерно и распределяют дозы алкоголя на неделю, пишет Rambler News Service.

Представитель ведомства подтвердила, что уровень употребления алкоголя в РФ остается высоким. Однако есть и позитивные тенденции: становится меньше людей, которые пьют много спиртного.

Напомним, лидером рейтинга ОЭСР стала Литва. В среднем на одного жителя в этой стране приходится 12,3 литра алкоголя в год.

Ранее заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай выразил мнение, что при использовании данных 2018 года, а не 2017-го, Россия бы не попала в список самых пьющих стран мира.