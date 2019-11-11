Западные СМИ ищут «российский след» в гибели основателя сирийских «Белых касок» в Турции

Тело бывшего сотрудника британских спецслужб Джеймса Ле Мезюрье было найдено около его дома в Стамбуле, в районе Бейоглу. Основатель печально известной в Сирии организации «Белые каски» был обнаружен ранним утром; медики оставалось лишь констатировать смерть британского «суперагента».

Смерть суперагента

Видимо, Ле Мезюрье погиб ночью — его тело обнаружили люди, идущие в ближайшую мечеть Килич Али Паша на утреннюю молитву, которая сегодня в Стамбуле проходила в 6.09 утра. Турецкая полиция немедленно оцепила место происшествия и опросила всех возможных свидетелей — в том числе жену Ле Мезюрье. Она рассказала, что муж принимал снотворное, а инцидент произошел, пока она мирно спала в супружеской постели. Некоторые источники утверждают, что Ле Мезюрье незадолго до гибели начал принимать антидепрессанты.

Камеры безопасности здания также якобы не заметили ничего подозрительного, утверждает турецкое издание Yeni Haber со слов полицейских — никто не входил в дом Ле Мезюрье ночью и не выходил утром.

Покойный, напомним, был одним из основателей некоммерческого фонта Mayday Rescue и организации «Гражданская оборона Сирии» (Syria Civil Defense), известной как «Белые каски». Организация прославилась, как один из главных поставщиков информационных провокаций против правительства Сирии и России, непосредственно связанная не только с боевиками сирийской «умеренной оппозиции», но и с джихадистами «Джебхат ан-Нусры1» — сирийского крыла «Аль-Каиды»1 (обе международные террористические организации запрещены в РФ). Ле Мезурье плотно работал с западными СМИ, продвигая «Белые каски» как «мирную организацию, которая защищает сирийцев от невзгод войны».

На Западе ищут «российский след»

Британское агентство The Independent, не потратив ни одной лишней минуты на сбор информации о гибели основателя «Белых касок», немедленно выдвинуло версию, что гибель Ле Мезюрье связано с Россией. Поводом для этого стал сообщение в Twitter МИД России.

British co-founder of White Helmets 'found dead' days after Russia labelled him a spy https://t.co/7nipPDf4z8 — The Independent (@Independent) November 11, 2019

«Сооснователь «Белых касок» Джеймс Ле Мезюрье, является бывшим агентом британской разведки MI-6, которого видели по всему миру, в том числе на Балканах и на Ближнем Востоке, — заявила тогда пресс-секретарь российского дипломатического ведомства Мария Захарова. — О его связях с террористическими группировками говорили еще когда он работал в Косово».

Действующий руководитель «Белых касок» Рияд Салих заявил, что узнал о гибели своего патрона от его родственников. «Белые каски», по его словам, «сокрушены смертью друга сирийского народа».

Сотрудников «Белых касок», которые активно заполняют соцсети сообщениями о своей помощи народу Сирии (правда, почему-то отказываются помогать сирийцам на территории, подконтрольной Дамаску) неоднократно уличали в связях с террористическими организациями и подготовками все новых и новых провокаций против правительства Башара Асада. Связи между «Белыми касками» и «Ан-Нусрой» несомненные, и иллюстрируются многочисленными видео в Сети. Предположительно, именно «Белые каски» помогли террористам в Идлибе создать «химическое крыло», которое должно было обеспечить бесперебойное производство фейков с «последствиями применения химического оружия» правительственными войсками.

Бесконечные провокации «Белых касок»

«Белые каски» неоднократно разоблачали, как и страны, которые финансировали эту организацию через созданный Ле Мезюрье фонд Mayday Rescue — среди них США, Великобритания, Катар. Минобороны РФ и независимые западные журналисты также разоблачали провокации «Белых касок», указывая, что эта организация практически полностью состоит из американских специалистов по кибероперациям и идеологическим интервенциям.

Благодаря вниманию СМИ, некоторые из провокаций, подготовленных «Белыми касками», удалось предотвратить — например, инсценировку «последствий химической атаки» в ходе наступления САА в Хаме и Идлибе летом 2019 года. Доклад высокопрофессиональных экспертов из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не оставил камня на камне от обвинений в «химатаке» в сирийской Думе. При этом получившие значительную известностью на Западе «Белые каски» даже превратились в героев новой компьютерной игры из серии Call of Duty, превратившись в защитников мирного населения неназванной арабской страны от «кровожадных русских спецназовцев».

Джеймс Густав Эдвард Ле Мезюрье, бывший офицер британской разведки, работал по всему миру, сотрудничал с американскими ЧВК, принимал участие в событиях на Балканах, в Сомали, в Ливане, и изрядно успел наследить, отмечает военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин. В разговоре с Федеральным агентством новостей эксперт отметил, что очень скоро о реальных обстоятельствах гибели основателя «Белых касок» узнать будет практически невозможно — да и сейчас известно очень мало.

«Пока нет фотографий с места убийства — только сообщения от людей, которые его знали. Ле Мезюрье обнаружили у его дома в Стамбуле. У тела, которое предположительно выпало из окна, сломаны руки, есть какие-то порезы на лице — это то, что известно. Некоторые источники утверждают, что окно в доме устроено так, что случайно из него выпасть нельзя. Так что тут либо преднамеренное самоубийство, либо его просто выкинули. Похоже на то, что его ликвидировали, и количество заинтересованных в его гибели лиц весьма велико. Вероятно, это работа какой-либо из спецслужб. Учитывая, что он с 2012–2013 года активно лоббировал создание так называемой «Гражданской обороны Сирии» — «Белых касок» — получая финансирование от США, Великобритании и еще ряда стран, он был одним из «операторов на местах» в деле свержения правительства в Сирии. Он был полностью погружен в процесс, и конечно, никогда не был «простым гуманитарщиком», это был спецслужбист, который координировал процессы влияния своими методами, — подчеркнул Рожин. — Это выродилось в поддержку крайне радикальных джихадистских группировок, в первую очередь сирийской «Аль-Каиды», с которой «Белые каски» неоднократно сотрудничали».

Кто убил?

В ближайшее время, естественно, будет огромное количество предположений о том, какая из спецслужб ликвидировала Ле Мезюрье.

«Покойный наследил очень много, на его счету и организация химических провокаций в Сирии, в провокациях гибло и мирное население — если вспомнить Хан-Шейхун, где для изображения достоверной картины убиты женщины и дети, и он несет за это ответственность, как и за последствия авиаударов США, которые последовали за провокациями. Известно много свидетельств, касающихся «Белых касок» — там и убийства сирийских солдат, много крови и зла он принес сирийскому народу», — констатировал Борис Рожин.

Собеседник Федерального агентства новостей отметил, что сейчас западные активисты будут заняты поисками того, кто причастен к ликвидации Ле Мезюрье. Вопросы в первую очередь будут к MIT — Национальной разведывательной организации Турции. Однако Борис Рожин не исключает, что Запад попытается придумать в истории с основателем «Белых касок» так называемый «российский след».

«То, что это почерк спецслужб — достаточно очевидно, а вот какая из спецслужб, мы узнаем непосредственно из расследования. Понятно, что будут рассматривать роль турецких спецслужб, потому что это произошло на их территории, будут рассматривать возможность устранения Ле Мезюрье его потенциальными нанимателями из MI-6 и ЦРУ, будут подозревать сирийскую разведку — мол, могли по линии беженцев внедрить каких-то ликвидаторов; разумеется, обвинять будут и Россию — Ле Мезюрье ведь критиковали по линии МИД РФ, и в российских СМИ его часто полоскали — вполне заслуженно, — так что будут доказывать, что ФСБ или ГРУ «устранили противника России».

1 Организация запрещена на территории РФ.