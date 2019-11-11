Тело убитой доцентом СПбГУ девушки нашли на берегу Екатерингофки

Санкт-Петербург, 11 ноября. Очевидцы сообщили об обнаружении на берегу реки Екатерингофки останков, которые, предположительно, принадлежат жестоко убитой аспирантке СПбГУ. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника «Невских новостей», человеческие останки были обнаружены около Гапсальской, 4.

Напомним, в этот момент в Октябрьском районном суде Петербурга проходит заседание об избрании меры пресечения преподавателю Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олегу Соколову. Его подозревают в убийстве девушки. Жертвой преступления, как сообщали СМИ, стала 24-летняя аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко.

По информации прессы, преподаватель вуза застрелил свою бывшую ученицу, с которой состоял в романтических отношениях, 7 ноября. После убийства он спрятал тело жертвы с намерением избавиться от него по частям.