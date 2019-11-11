Военные США продолжат заниматься контрабандой сирийской нефти, уверен эксперт

Москва, 11 ноября. США не скрывают того, что находятся в Сирии ради нефти, поэтому именно ее контрабандой и в дальнейшем при содействии курдов будут заниматься оставшиеся в стране американские военные, заявил российский публицист и востоковед Андрей Онтиков.

Напомним, 10 ноября стало известно, что Пентагон оставил на территории Сирии около 500–600 американских военных, которые якобы продолжат охранять местные нефтяные месторождения. Об этом заявил глава объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

По мнению Онтикова, Пентагон старательно пытается заверить мировое сообщество, что действительно выводит из Сирии свои войска, но говоря, что оставшиеся военные будут «защищать» месторождения, дает понять, что фактически стремится хоть как-то легализовать свое присутствие в стране.

«Очевидного не скроешь: ни о какой защите нефти речи не идет — Штаты просто воруют ее самым наглым образом», — убежден востоковед.

Заявления Марка Милли напрямую пересекаются с позицией, ранее озвученной Пентагоном: глава американского военного ведомства Марк Эспер также утверждал, что военные США будут продолжать защищать нефтегазовые месторождения в Сирии и намерены дать силовой отпор любому, кто попытается их захватить.

При этом, подчеркнул представитель Пентагона, американцы не намерены допускать к нефтяным полям ни сирийские, ни российские силы.

«Конечно, выкачивают нефть не сами американцы, а курды, захватившие эти месторождения. Военнослужащие США же отвечают за ее транспортировку и продажу. В этом отношении 600 бойцов будет более чем достаточно», — объяснил Онтиков «ПолитРоссии».

Эксперт отметил, что США, по сути, не врут, что занимаются охраной нефти, однако охраняют ее они не от бандитов и преступников, а от тех, кому она принадлежит по закону — от народа и правительства Сирии.

Онтиков объяснил, что Америка сегодня оказалась в ситуации, когда о ее преступлениях стало известно всем, и этот факт дает надежду, что американцам все же придется ответить за свои преступления перед миром.

«Российское Минобороны уже предоставило всю информацию по этому поводу. Были приведены не вызывающие сомнений доказательства, показывающие, как американцы транспортируют награбленную нефть, куда вывозят ее, сколько с этого имеют. Весь мир может убедиться, что это настоящий бандитизм. И, конечно, мировое сообщество должно как-то реагировать на это»,— резюмировал он.

То, что США фактически занимаются вовсе не охраной месторождений нефти, а ее контрабандой, не является секретом давно. Однако в октябре этого года факт воровства США сирийской нефти официально подтвердило Минобороны РФ. Военное ведомство опубликовало спутниковые фотографии, доказывающие факт незаконной добычи нефти на территориях, захваченных в Сирии курдскими оккупантами. В Минобороны добавили, что ежемесячный доход от такого нелегального бизнеса Соединенных Штатов превышает 30 млн долларов.

Несмотря на полное разоблачение, Вашингтон не планирует прекращать свою грязную политику в отношении сирийских ресурсов. Марк Милли, сообщая об оставшихся в Сирии военных, подчеркнул, что большинство из них сейчас находится на северо-востоке Сирии — в том районе, где сосредоточены нефтегазовые месторождения, оккупированные курдскими бандформированиями. Именно в провинции Дейр-эз-Зор расположены самые крупные нефтяные поля.