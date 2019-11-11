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Африка

В Тунисе задержали двух объявленных в розыск граждан

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В Тунисе задержали двух объявленных в розыск граждан

Сфакс, 11 ноября. Правоохранители задержали в Тунисе двух граждан, находившихся в международном розыске, один из них — член террористической группировки. Об этом сообщили службы безопасности Сфакса.

Как рассказал представитель национальной гвардии Туниса Хусемеддин Джабабли, одного из задержанных суд африканской страны ранее приговорил к 72 годам тюремного заключения. Он принимал участие в двух терактах. Второй неоднократно пытался незаконно пересечь морские границы Туниса.

Отметим, что в Тунисе после «арабской весны» 2011 года процветает терроризм и радикальный исламизм. В частности, в стране остается много террористов, связанных с Правительством национального согласия (ПНС) Ливии. Они бегут в соседние государства от антитеррористической операции Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара.

Как указал ранее глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров, Ливия рискует превратиться в главную базу боевиков на севере Африки, откуда они распространяются во многие страны и континенты.

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Источник: Menafn
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