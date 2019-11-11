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Умоляющий Путина о союзе Макрон перепутал реальную мощь России и Запада

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Умоляющий Путина о союзе Макрон перепутал реальную мощь России и Запада

Интервью президента Франции Эммануэля Макрона британскому журналу The Economist, опубликованное 7 ноября (сам номер с портретом Макрона на обложке вышел 9 ноября), является важной «реперной точкой» в отношениях между Россией и той частью мировой «элиты», которую условно называют «кланом Ротшильдов». 

Напомним, The Economist, как и Financial Times, является медиа-рупором лондонского Сити, а сам Макрон, который работал «финансовым Моцартом» в Rothschild & Cie Banque, по мнению большинства экспертов, получил свой нынешний пост благодаря Ротшильдам, чуть ли не официально став их главным представителем в мировой политике. И, с этой точки зрения, интервью Макрона можно считать своего рода ответом «клана Ротшильдов» на интервью президента России Владимира Путина Financial Times, данное накануне июльского саммита лидеров G20 в Осаке.

Что же было предложено главе Российского государства устами его французского коллеги? Ни много ни мало — изменение глобальной геостратегической структуры современного мира. 

Умоляющий Путина о союзе Макрон перепутал реальную мощь России и Запада

Макрон: Россия слишком слаба

Отмена Европой антироссийских санкций, Ближний Восток и Африка, где Франция имеет давние и прочные интересы, даже урегулирование конфликта на Украине (за несколько дней до этого Макрон вовсе не случайно «обмолвился» насчет «украинских бандитов») — это все, так сказать, «овощной гарнир». А главное «горячее блюдо» заключается в том, что Европа больше не считает выгодным для себя союз с США — отсюда слова о «смерти мозга НАТО» и необходимости самостоятельного решения проблем безопасности вне рамок Североатлантического альянса. 

«Мы имеем право не быть прямыми врагами с врагами наших друзей», — не без «острого галльского смысла» сформулировал эту мысль французский президент.

На «переходный период» он отвел срок не менее десяти лет. По мнению Макрона (читай — стоящего за ним «клана Ротшильдов»), это — «предложение, от которого нельзя отказаться». Хотя французский президент и признал, что Европа стоит на краю пропасти и должна начать думать о себе стратегически как о геополитической державе и для этого, мол, «нужно изменить нашу позицию в отношении России», у самой России якобы нет иного выбора, кроме «партнерского проекта» с ЕС.

Альтернативные варианты: союз с КНР и самостоятельное развитие в качестве сверхдержавы, — Макроном исключаются. Первый — потому что Путин вряд ли стремится быть «вассалом Китая», а второй — потому что Россия-де слаба, обременена ускоренными темпами перевооружения, демографическими и социально-экономическими проблемами, а ее экономика по объему ВВП примерно равна, дескать, экономике Испании и даже не входит в десятку крупнейших экономик мира. 

Умоляющий Путина о союзе Макрон перепутал реальную мощь России и Запада

«Невозможность» России

То, что главной целью «коллективного Запада» является сегодня развал российско-китайского стратегического союза, причем любой ценой, ни для кого не секрет. Поэтому Китай активно пытаются дискредитировать в глазах России, а Россию — в глазах Китая. 

В самом деле, после того как российский президент заявил о передаче Пекину технологий раннего оповещения о ядерном ударе, все западное медиа-пространство заполнено рассказами о том, что экономика КНР вот-вот рухнет из-за низких (6% в год) темпов роста, гигантских долгов и стагнации численности своего населения, что китайские товары «гниют на складах», а в Пекине спят и видят, как «вернуть» себе русские Дальний Восток и Сибирь… 

Насколько все эти рассказы соответствуют действительности — отдельная и большая тема, но в этой статье хочется остановиться на другом тезисе Макрона: о внутренней «слабости» России. 

Убежденность в этом всегда была одной из главных несущих опор отношения к нашей стране за рубежом, особенно отношения со стороны представителей «коллективного Запада», типичным образцом которых является нынешний французский лидер. И, сколько ни получали свидетельств обратного польско-литовские захватчики в начале XVII века, шведский король Карл XII в начале XVIII века, Наполеон в начале XIX века, державы Антанты и фюрер Третьего рейха Гитлер в первой половине ХХ века, эта убежденность на Западе до сих пор ничуть не поколеблена.

Тем более что «в активе» подобной убежденности есть и Смута, и Крымская война, и Русско-японская война, и крах Российской империи, и, наконец, крах Советского Союза, а самое главное — немыслимость самого существования русской цивилизации и российского государства в их историческом виде. Там, где по всем законам природы и общества ничего не должно быть, кроме леса, снега, водки и медведей, работают атомные электростанции, стартуют космические корабли и высказываются сомнения в правильности и перспективности пути, по которому идет «коллективный Запад». 

Поэтому Россия там воспринимается как некое историческое недоразумение, нонсенс, от которого необходимо, но почему-то никак не удается избавиться: каждый раз что-то мешает, что-то идет не так, и все приходится начинать заново...

И поэтому, очевидно, стоит разобраться в том, что же сегодня представляет собой российская экономика. 

Умоляющий Путина о союзе Макрон перепутал реальную мощь России и Запада

Реальное место РФ

Действительно, в списке стран мира по номинальному объему ВВП (данные МВФ) наша страна с показателем 1,657 трлн долл. в 2018 году занимала 12-е место, между Канадой (1,712 трлн долл.) и Испанией (1,428 трлн долл.). Но это ведь — «номинал», который считается по курсу валют, а не по реальной стоимости произведенных товаров и услуг. 

Если брать ВВП по паритету покупательной способности (ППС), то здесь картина будет уже совершенно другая: Россия, с показателем 4,227 трлн долл., выйдет уже на 6-е место, сразу после Германии (4,343 трлн долл.) и заметно превосходя Францию (2,97 трлн долл.), замыкающую мировую «десятку».

Но и это еще не все. Если составлять страновой рейтинг 2018 года только по реальному сектору экономики (промышленность, включая транспорт и связь, плюс сельское хозяйство плюс строительство), то Россия по своему национальному производственному потенциалу уже входит в «первую пятерку» мировых экономик. 

Достаточно? Вовсе нет. Как известно, российские корпорации имеют производственные активы за рубежом — точно так же, как иностранные корпорации владеют производственными активами в России. И булгаковский Воланд из «Мастера и Маргариты», заявлявший, что вопрос крови — самый запутанный вопрос в мире, был абсолютно прав, если эти слова из мира личных отношений перенести в мир большой экономики и больших денег, которые небезосновательно называют «кровью экономики». Здесь понять, что кому на самом деле принадлежит, чрезвычайно сложно. 

Но даже без точного учета разного рода оффшорных и аффилированных бизнес-структур понятно, что российская экономика выходит далеко за границы собственно РФ. Косвенным свидетельством тому является как раз успешная реализация программы новых вооружений, «цена вопроса» по которой составляет не менее 3 трлн долларов за 10 лет, или 300 млрд долл. ежегодно.

Этой суммы, разумеется, ни в бюджете, ни во внебюджетных фондах Российской Федерации нет и не было. Но в рамках экономики «Большой России» она каким-то образом нашлась и была эффективно использована. Причем в режиме не «пушки вместо масла», а «пушки вместе с маслом». 

Кстати, ни Китай, ни США, не говоря уже о других экономиках мира, пока не в состоянии осуществить программу такого масштаба и вряд ли способны на это в обозримом будущем.

Умоляющий Путина о союзе Макрон перепутал реальную мощь России и Запада

Русский запас

Как известно, если что-то где-то убыло, то где-то что-то прибыло — и наоборот. Закон сохранения, так сказать. С этой точки зрения и пресловутый «вывоз капитала» из нашей страны может выглядеть и оцениваться несколько иначе. 

Если же задаться вопросом о том, как соотносится экономика «Большой России» с экономикой Российской Федерации, то если предположить максимальное изъятие на уровне 20%, то ее ВВП будет оцениваться на уровне 1,5 трлн долларов минимум, а менее радикальные оценки выведут нас на уровень уже 2,5—3 трлн долл. Подчеркну: речь идет не про общую капитализацию, а про ежегодно производимую новую стоимость.

И эта скрытая, но вовсе не стопроцентно тяготеющая масса, несомненно, влияет на всю систему глобальной экономики, а через нее — на мировую политическую систему. 

Поэтому наша страна практически без потерь пережила пять с лишним лет западных санкций, которые в противном случае действительно могли «порвать в клочья» все российское общество. 

Поэтому наша страна демонстрирует наличие «русского запаса» прочности даже в таких обстоятельствах места и времени, где и когда это кажется абсолютно невозможным. 

Но вернемся к «предложению Макрона». Конечно, «смерть мозга НАТО» вместо отказа от изжившей себя либеральной системы — это одновременно и много, и неизмеримо мало. Обе части «коллективного Запада»: «глобалисты» типа Макрона и «реалисты» типа Дональда Трампа, — вступившие в острый внутренний конфликт, отчаянно нуждаются во внешней поддержке, способной определить исход этого конфликта. 

Умоляющий Путина о союзе Макрон перепутал реальную мощь России и Запада

При этом «глобалисты», намертво, как им кажется, заблокировав контакты по линии Вашингтон—Москва, сами хотят возобновить контакты по линии Лондон/Брюссель—Москва, одновременно по максимуму ослабляя связку Москва—Пекин, и теперь умоляют Путина примкнуть к ним. 

Конечно, никто в России не собирается быть «вассалом Китая». Но по своей воле стать «вассалом Европы», приняв «предложение Макрона»?.. Если кто-то в Старом Свете надеется на это, то у него и вправду что-то не то с мозгами.

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