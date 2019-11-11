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«Спартак» отказался от покупки нападающего «Крыльев Советов»

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«Спартак» отказался от покупки нападающего «Крыльев Советов»

Москва, 11 ноября. Столичный «Спартак» не будет предпринимать попыток подписать форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Красно-белые по-прежнему планируют усиление линии атаки, однако рассматривают другие кандидатуры. «Спартак» может подписать легионера.

Клуб пока не определился с приоритетной кандидатурой на позицию. Отметим, что на Соболева претендуют ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо».

Соболев выступает за «Крылья» с января 2018 года. Вторую половину прошлого сезона провел в аренде в «Енисее».

В текущем сезоне на счету 22-летнего нападающего 10 голов и три голевых передачи в 17 встречах. Футболист уже приглашался в сборную России, но не дебютировал за национальную команду.

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