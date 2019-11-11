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WhatsApp начал блокировку пользователей публичных чатов

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WhatsApp начал блокировку пользователей публичных чатов

Москва, 11 ноября. Пользователи мессенджера WhatsApp оказались под угрозой пожизненного бана. Чтобы не оказаться в зоне риска, не следует состоять в группах с некорректными названиями.

Жалобы от пользователей на блокировку аккаунта стали поступать в последние несколько недель. Все они состояли в группах, которые по мнению администраторов мессенджера носили «злонамеренные названия».

Так, подобный признак администрация WhatsApp усмотрела в чате с названием «Reddit». Доступ к мессенджеру перекрыли сразу ста участникам сообщества.

«Одним из первых проблему отметил пользователь с ником Mowe11: его однокурсник заблокирован. Кроме того, под вечный бан попали аккаунты всех участников чата», — сообщает «Ридус».

Попытки оспорить блокировку ни к чему не приводят.

В пресс-службе WhatsApp на жалобы конкретного ответа не дают, лишь поясняют, что пользователи нарушили правила сервиса.

Единственный выход на сегодняшний день - внимательнее следить за названием чата и не использовать провокационные и некорректные варианты.

 

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Источник: Ридус
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