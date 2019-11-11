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Захарова назвала отношения стран Европы с США диалогом волков с волками

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Захарова назвала отношения стран Европы с США диалогом волков с волками

Москва, 11 ноября. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сравнила отношения стран Европы с США с диалогом волков с волками.

Захарова прокомментировала статью министра иностранных дел Германии Хайко Мааса в Spiegel Online о том, что ни Германия, ни Европа не в состоянии себя защитить без США. Союзников по НАТО российский дипломат сравнила с волками.

«Волки и волки», — объявила она.

«Интересно, а от кого защищаться будут? — поинтересовалась Захарова на своей странице в Facebook. — Только если от самих себя».

Захарова назвала отношения стран Европы с США диалогом волков с волками

По мнению Захаровой, американцы и европейцы своей политикой создают поводы для усиления международного терроризма.

«Если Европа боится нападения из Африки, Азии, Ближнего Востока, зачем продает им оружие? — задала она риторический вопрос. — Остается Россия. Но Россия не нападала ни на Европу в целом, ни на Германию в частности».

Представитель внешнеполитического ведомства при этом напомнила, что это Россия неоднократно «становилась объектом агрессии со стороны европейской семьи».

Ранее декан факультета прикладной политологии МПГУ Владимир Шаповалов обвинил Европу в поддержке боевиков и выступлении против народа Сирии. Эксперт подчеркнул, что все эти годы страны НАТО активно вели деструктивную деятельность в Сирии.

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Источник: Страница Марии Захаровой в Facebook
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